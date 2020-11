El Olímpico de Totana certifica sus buenas sensaciones y primera derrota del Huércal Overa

La jornada 5 de Tercera División ha dejado la cara y la cruz en cada uno de los subgrupos. En el subgrupo A tenemos el dato positivo tras la victoria del Olímpico de Totana por 1-2 contra el Bullense. El equipo de "Calata" que dejó buenas sensaciones contra el Pulpileño en el debut en la categoría, demostró que a pesar de las dificultades en las últimas semanas por no tener continuidad en los entrenamientos, es un equipo competitivo y que buscará la salvación de la categoría con jugadors jóvenes y experimentados.

El cuadro alfarero se impuso con goles de Torrano en propia puerta y de Pascu, que llegaron a dejar la ventaja en el marcador de 0-2. En la recta final del partido, sería Parra, ex del CF Lorca Deportiva quien dejó el resultado en 1-2.

El Olímpico de Totana suma tres puntos y el próximo domingo recibe en la Ciudad Deportiva Valverde Reina al Plus Ultra, colista del subgrupo con un sólo punto.



El aspecto negativo de la comarca, lo deja el Huércal Overa del lorquino Antonio Alcázar que ha caído derrotado por primera vez en este curso. Los almerienses tuvieron enfrente un buen filial del Cartagena que ganó con goles de Ismael y Teddy. El equipo huercalense esta situado en la parte alta de la clasificación, cuarto con cinco puntos y dejando buenas sensaciones tras un final de curso anterior donde también se acabó con seis jornadas sin perder. El Cartagena B fue superior en fases de encuentro y sentenciaron al inicio, 1-0 en el minuto 27 y al final, 2-0 en el minuto 84. En el cuadro portuario militan dos lorquinos, el portero Sergio Díaz y el defensa Farru.

El Huércal Overa recibe al líder del subgrupo B, La Unión Atlético, este fin de semana en el Hornillo.