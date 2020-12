El Lorca FC vuelve a perder y se coloca a siete puntos de la zona tranquila

El Lorca FC sigue sin saber lo que es ganar esta temporada. Se han disputado seis partidos y el equipo no deja buenas sensaciones, en un grupo que cierra con sólo un punto y donde ya tiene la zona tranquila de la clasificación a siete puntos.

Todo lo que acontece en el ámbito extradeportivo afecta al apartado deportivo, con un equipo que ha cambiado completamente de estructura y que tendrá complicado eludir el descenso a Preferente.

Actualmente, con un punto disputaría la segunda fase de la Liga para evitar el descenso, y con el nuevo formato de competición, se arrastran los puntos, el club lorquino y el Plus Ultra arrancarían esa segunda fase con una clara desventaja que sería muy dificil de salvar.

La última derrota de club lorquino llegó en el partido aplazado de la jornada 2, y que le enfrentó en el Juan Casuco, sin público (los lorquinos no han presentado el protocolo ante la Dirección General de Deportes ni Ayuntamiento) contra el Muleño CF, que llegaba a Lorca sin conocer la victoria.

Pelli adelantó a los locales en el minuto 35, y sólo tres minutos después lograría el empate el equipo visitante por mediación de Nacho. Antes del descanso llegaría el segundo para los rojiblancos, tanto que anotó Piqueras de penalti.

En la segunda parte, el equipo visitante anotó el tercero por mediación de Junior y se llevó la victoria ante un flojo rival que el próximo domingo a las 11.30 horas se enfrentará al Huércal Overa de Antonio Alcázar "Tato" y donde militan cuatro jugadores de la Ciudad del Sol, como es el caso de Heredia, Salva, Jordán y Asensio, ex atacante del Lorca FC, que recaló en el cuadro almeriense tras la "chapuza" organizada por Roberto Torres.