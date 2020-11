El Lorca FC sale del concurso de acreedores

El juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia, Francisco Cano, ha dictado sentencia favorable para el Lorca FC en el caso de su proceso Concursal, en el que Audit Ibérica Insolvencias ha actuado de administrador concursal. El magistrado, tomó esta decisión el pasado 12 de noviembre, aprobando el convenio de acreedores y dando por aprobado el convenio del Lorca FC.

Roberto Torres, presidente del Lorca FC presentó el pasado 30 de diciembre de 2019 la propuesta anticipada de convenio, para intentar reducir y dejar a cero la deuda de club con los acreedores. Según el empresario madrileño esa deuda ascendía a 600.000 euros aproximadamente y su intención era llegar como mínimo a un acuerdo con la mitad de los acreedores, para hacer una quita del 50% de la deuda y pagar en el plazo de un mes el otro 50% en efectivo.

Roberto Torres logró el acuerdo del 53,51% de los acreedores del club, por lo que el juez del juzgado de lo mercantil, tras no recibir ninguna reclamación, autoriza al club lorquino ha cerrar el proceso concursal.

De esta forma, desde el pasado 12 de noviembre, Roberto Torres tiene un mes para abonar 300.000 euros aproximadamente a los acreedores de club y dejar zanjada la deuda del club lorquino.

Desde ese 12 de noviembre, la entidad lorquina no está en concurso de acreedores, cesando de esta forma las funciones del administrador concursal.

Expertos en la materia consultados por COPE, aseguran que ahora mismo hay un "plazo de 30 días para pagar lo acordado. Si el empresario se negara a pagar, el juez liquidaría la sociedad y el club dejaría de existir." Esa misma fuente, confirma a esta redacción que "no pagar no sería inteligente, ya que en caso de no hacerlo, podría recaer sobre el algunas obligaciones con y para el club. Además en caso de impago, lo hubiera cometido antes y no hubiera presentado el concurso voluntario de acreedores".

Todo esto sucede justo la misma semana en la que Roberto Torres ha hecho saltar por los aires todo lo pactado con Juan Pedro López, director deportivo, Sergio Segura, coordinador deportivo y plantilla. Tras confirmar que el pago de las fichas de la temporada estaba asegurado y contar con un presupuesto de 200.000 euros, en las últimas horas ha llamado a los jugadores de la plantilla para decirles que no pagará más, "sólo pagará hasta octubre y nos ha dicho que el que se quiera ir que se vaya".



También ha podido saber DXT Cope, que el empresario madrileño está buscando posibles compradores, siendo ofrecido a varios empresarios del mundo del fútbol, con la idea de vender el club.