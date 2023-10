El CF Lorca Deportiva gana al CD Lumbreras en el partidillo amistoso de entre semana (1-5)

El CF Lorca Deportiva se impuso 1-5 al CD Lumbreras en el partido amistoso disputado esta noche en el Municipal de Puerto Lumbreras y que ha servido de entrenamiento para los dos equipos de cara a sus respectivos compromisos del próximo fin de semana.

La semana ha sido atípica para los de Jorge Perona que jugaron el pasado jueves ante el Caravaca UD en el Centenario El Rubial su partido adelantado de la jornada número 6 debido a la resiembra del césped del Artés Carrasco. La victoria por 2-0 ante el cuadro caravaqueño hace que los blanquiazules viajen a Molina este domingo como líderes del grupo XIII y con la intención de mantener esa posición.

Por este motivo, el cuadro lorquino jugó este amistoso ante el CD Lumbreras de Olivares, ex compañero de Perona en el Lorca Deportiva CF y con quien guarda una estrecha relación.

El partidillo amistoso sirvió en primer lugar para dar minutos a los menos habituales, de tal forma, que el técnico valenciano alineó un once formado por Lolo, Fresneda, Juande, Peli, Moha, Alain, Écija, Cristo, Iñaki, Kevin "Toro" Martín y Gerardo.





ALAIN NOVEDAD

Dentro del once de Jorge Perona, la sopresa era la presencia del lateral derecho lorquino, Alain, que tras llegar a un acuerdo con la ID Ibiza para finalizar su contrato antes de empezar la temproada, se está ejercitando con los blanquiazules para no perder la forma y así tener la oportunidad de recalar en algún equipo de Primera o Segunda RFEF en el mercado invernal.

Alain, ex de la AD Ceuta y UD Ibiza, jugó unos 60 minutos y se encontró cómodo sobre el terreno de juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El internacional cubano Kevin "Toro" Martín, también jugó sus primeros minutos con la camiseta lorquina después de llegar a tierras españolas y entrenar durante una semana con sus nuevos compañeros. El extremo se sintió cómodo pero aún le restan jornadas de entrenamiento para adaptarse a sus compañeros y al sistema de juego de Jorge Perona.

Vídeo





Tras unos primeros minutos donde los dos equipos se tomaron el partido con calma, el equipo visitante tomó las riendas del partido y se hizo con el control del mismo, aunque no sería hasta el minuto 42 cuando llegaría el primer gol del encuentro anotad por Moha.

Al descanso se llegó con el 0-1 y con las sensaciones de que el partido estaba falto de ritmo. En la segunda parte, el CF Lorca Deportiva le metió ese ritmo más de velocidad y llegaron los goles. El 0-2 y 0-3 fue obra de Iñaki Mendizábal, el jugador argentino quien se ha recuperado de una grave lesión de rodilla y que está respondiendo con calidad y goles a la confianza de Perona. El segundo gol de su cuenta, tercero para los lorquinos, fue un gran gol de falta.

Mendizábal ha debutado en liga, ante el Caravaca UD, y está obligando a que el técnico valenciano le tenga en cuenta para futuros compromisos.

El CD Lumbreras recortó por mediación del lorquino Jesús Ros, que enganchó un zapatazo desde la frontal para poner el 1-3.

Ya en la recta final, y con una gran cantidad de cambios en los dos equipos llegarian los goles de Gerardo y Morete, dos de los numerosos chavales del filial de los que ha dispuesto Jorge Perona para este partido.

El CF Lorca Deportiva después de este partido, descansará este jueves para regresar al trabajo el viernes y sábado y terminar de preparar el partido ante el Unión Molinense que se jugará el domingo a las 17.00 horas en el Sánchez Cánovas de Molina del Segura.