David Álvarez "estoy con muchas ganas de que llegue el domingo para ayudar y demostrar lo que puedo hacer"

David Álvarez "Peli", atiende a DXT Cope Lorca para analizar la situación del CF Lorca Deportiva tras la salida de Jorge Perona y la llegada del nuevo técnico, Juan Arsenal.

Uno de los veteranos del equipo blanquiazul, considera que "la dinámica no era buena y la propiedad ha decidido hacer un cambio. Semana de empezar a entenderlo"

El centrocampista ha sido uno de los que menos minutos ha contado con Perona "cuando no estás participando, pues la gente ve que se abre una puerta, poder participar y dar lo mejor es lo que estoy esperando".

Peli, jugará un partido especial este domingo a las 17 horas en el San Miguel de Pulpí ya que se medirá a su ex equipo "nos conocemos bien todos, el año pasado jugamos cuatro veces, será un partido difícil ante un equipo que no está en dinámica buena, no será fácil. Puede ser un buen punto de inflexión"