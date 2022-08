10 años de CF Lorca Deportiva

El 2 de agosto de 2012, el CF Lorca Deportiva quedó inscrito como nuevo equipo de la Federación Murciana de Fúbol, siendo de esta forma, el tercer equipo que llevaba la denominación de Lorca Deportiva en la ciudad.

Antes, en 1969 se fundaba el Lorca Deportiva, equipo que desapareció en 1994 tras unas décadas muy importantes de fútbol en la ciudad del Sol con el ascenso a Segunda División A y con la presencia de grandes jugadores. Un club que tuvo sus luces y sombras bajo la dirección de Jesús Moreno Manzaneque.

Posteriormente en 2002 se fundaría el Lorca Deportiva CF de la mano de varios empresarios de la construcción de Lorca, encabezados todos ellos por Antonio Baños.

Hasta la fecha, ningún equipo ha logrado igualar la mejor posición alcanzada por un equipo de Lorca como la cosechada por el conjunto de Unai Emery que se quedó muy cerca de subir a Primera División.

Unos éxitos, que desgraciadamente quedarían enterrados con la desaparición de la entidad en 2010.

Hoy, en 2022, el CF Lorca Deportiva cumple 10 años, con el objetivo de volver a reverdecer viejos laureles. Tras la desaparición del Lorca FC, la entidad presidida por Hugo Issa queda como único representante del fútbol lorquino y quiere ofrecer a sus seguidores un buen regalo de aniversario, el ascenso a Segunda RFEF. Para ello, Issa ha cerrado un acuerdo con el grupo inversor OWN A TEAM que lidera el empresario mexicano Jaques Passy. La unión de las dos estructuras trabajará para lograr el ascenso de categoría y llevar al equipo de la ciudad a una división más acorde con el historial futbolístico de Lorca.

La fundación del club se debe a Juan Antonio Egea, quien reunido con varios ex directivos de equipos anteriores y seguidores del fútbol en Lorca decidieron crear una nueva entidad, representada en colores, escudo y nombre de los clubes que le antecedieron.

Salvador Román es su primer entrenador y el equipo comienza compitiendo en Primera Autonómica. Tras dar un paso al costado Juan Antonio Egea, la directiva decide nombrar presidente a Joaquín Flores, empresario lorquino que sería pieza clave para evitar otro traspiés económico en el fútbol lorquino.

La llegada de Flores hizo que Peñas, ex jugador del equipo tomara las riendas del banquillo. Ese primer año de construcción, el equipo queda lejos del ascenso, el cual se lograría un año despúes.

En la temporada 13/14 el tristemente fallecido Leo López es nombrado entrenador de la entidad, pero tras una oferta del Olímpico de Totana a última hora, Fran Manzanares sería su sustituto. Leo López, regresaría al banquillo blanquiazul antes de terminar la temporada tras una mala racha de resultados que terminó con la destitución de Manzanares. El equipo lorquino logra su primer ascenso de categoría.

En la 14/15, los lorquinos juegan en Preferente, logrando el ascenso a Tercera con José María Martínez como entrenador "Choche".

En la 15/16 el equipo debutaría en Tercera División de la mano de Andrés García Tébar, quien fue destituido también en la recta final del campeonato. Isaac Jové fue su sustituto y a pesar de jugar playoff de ascenso no se logró el objetivo tras ser eliminado por el Córdoba B en la eliminatoria de Campeones y ante el Ejido en la repesca.

Un año después, Sergio Sánchez fue el encargado de dirigir el barco blanquiazul, una temporada en la que Joaquín Flores se apoyaría en la gestión de Quique Pina para dar el salto de categoría. Como en años anteriores, el primer entrenador no termina el curso, y sería Galiana quien sustituye a Sergio Sánchez y logra el ascenso a Segunda B tras caer en la ronda de campeones ante el Betis B, pero eliminar al Jerez de los Caballeros y Alcobendas en la últimas eliminatorias.

Con Joaquín Flores en segundo plano, el proyecto de Quique Pina en Segunda B no es todo lo positivo que se esperaba, y el club termina descendiendo a Tercera División. El banquillo volvió a tener muchos protagonistas, Galiana no llegó a comenzar la temporada y se ficha a Palomeque que es destituido en la segunda vuelta por Mario Simón, quien logra revertir la mala dinámica del equipo, pero no puede salvarlo del descenso.

La salida del grupo inversor de Quique Pina del CF Lorca Deportiva, hace que Joaquín Flores vuelva a escena. Deje los "desajustes" económicos a cero y vuelva a confiar en Sergio Sánchez para recuperar la categoría perdida.

El CF Lorca Deportiva queda ese año segundo clasificado, ya que el Yeclano Deportivo, en el último suspiro de la última jornada, logró un gol que le daba el primer puesto. Los de Sergio Sánchez quedaron eliminados del playoff ante el Unión Viera, tras ganar en primer eliminatoria al Sariñena.

Flores, cansado del aporte económico y el desgaste personal al que se ve sometido como presidente de club, decide vender la entidad, haciéndose cargo de ella, una empresa fantasma representada por José Antonio Presa "Puskas".

El proyecto deportivo queda formado por jugadores que llegan con contratos desorbitados y con ingresos que no pueden cumplir las expectativas. Ibán Urbano es el entrenador encargado de dirigir el proyecto, en una temporada que se ve marcada por la pandemía de COVID19.

La difícil situación económica tiene que ser resuelta una vez más por Joaquín Flores, quien hace de "puente" entre los "supuestos" dueños y Hugo Issa, empresario argentino interesado en el club. Tras varias gestiones, donde Flores debe sacar a relucir de nuevo la billetera, el club queda en manos del argentino, con el que se logra el ascenso a Segunda B tras una resolución de emergencia de la RFEF. Playoff regionales y los campeones lograrían el ascenso. El CF Lorca Deportiva elimina al Mazarrón FC y Pulpileño, ascendiendo en Pinatar Arena con poco públicoen las gradas debido a las restricciones sanitarias del Coronavirus.

El primer proyecto de Hugo Issa como presidente del CF Lorca Deportiva no es todo lo satisfactorio que hubiera deseado. El club desciende a Tercera División, en una temporada complicada en el tema deportivo y donde volvió a producirse un relevo en el banquillo.

Ibán Urbano cedió el testigo a Juan José Asensio, ex técnico de Mazarrón FC que había dejado buenas sensaciones en Hugo Issa a nivel deportivo.

En el apartado económico, la pandemia, el poco apoyo social y empresarial y con el Ayuntamiento de la ciudad, volcado en la crisis sanitaria, hace que Hugo Issa termine el año con una inversión de más de un millón de euros y sin reporte alguno.

La temporada 21/22 arranca con Asensio en el banquillo, y una vez más, hay relevo en mitad de curso. En este caso, Sergio Aracil se haría cargo de la entidad en invierno. El club no logra el objetivo, y no entra a disputar el playoff de ascenso.

Diez años después, el objetivo será ascender de categoría y llevar al CF Lorca Deportiva a Segunda RFEF.

TRAYECTORIA CF LORCA DEPORTIVA.

TEMPORADA 12/13. PRIMERA AUTONÓMICA. PERMANENCIA. SALVADOR ROMÁN Y PEÑAS

TEMPORADA 13/14. PRIMERA AUTONÓMICA. ASCENSO A PREFERENTE. LEO LÓPEZ, FRAN MANZANARES, LEO LÓPEZ.

TEMPORADA 14/15. PREFERENTE. ASCENSO A TERCERA DIVISIÓN. LEO LÓPEZ, CHOCHE.

TEMPORADA 15/16. TERCERA DIVISIÓN. PLAYOFF SEGUNDA B. ANDRÉS GARCÍA TÉBAR, ISAAC JOVÉ.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TEMPORADA 16/17. TERCERA DIVISIÓN. ASCENSO SEGUNDA B. SERGIO SÁNCHEZ, JOSÉ EMILIO RIQUELME GALIANA.

TEMPORADA 17/18. SEGUNDA B. DESCENSO TERCERA DIVISIÓN. GALIANA, PALOMEQUE, MARIO SIMÓN.

TEMPORADA 18/19. TERCERA DIVISIÓN. PLAYOFF SEGUNDA B. SERGIO SÁNCHEZ

TEMPORADA 19/20. TERCERA DIVISIÓN. ASCENSO SEGUNDA B. IBÁN URBANO.

TEMPORADA 20/21. SEGUNDA B. DESCENSO A TERCERA DIVISIÓN. IBÁN URBANO, JUAN JOSÉ ASENSIO.

TEMPORADA 21/22. TERCERA DIVISIÓN. PERMANENCIA. JUAN JOSÉ ASENSIO, SERGIO ARACIL