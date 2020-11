El Águilas FC suma más "pólvora" en ataque.

El Águilas FC va muy en serio en su objetivo por lograr el salto a la categoría de bronce del fútbol español. El proyecto de Alfonso García, sigue marcando el ritmo que el empresario aguileño quiere y ante la adversidad de no poder contar con jugadores que están bloqueados en sus países por el COVID19 (jugadores que fueron presentados en verano y que no pueden salir de Sudamérica), está buscando en jóvenes promesas nacionales suplir esas bajas.

En las últimas fechas se ha incorporado a Paco Miñarro, ex del CF Lorca Deportiva, Barrentxea que vuelve a Águilas FC y está siendo de los mejores en este inicio de competición, el ex atacante del Pulpileño Bernal y el último en llegar, que ha sido Roberto Núñez. El joven jugador de Talavera de la Reina, cuenta con 24 años, ha sido una de las perlas del Atlético de Madrid, club donde llegó a debutar de la mano del "Cholo" Simeone en un partido de Copa del Rey, el que le enfrentó al Guijuelo el 30 de noviembre de 2016 y donde ganaron los colchoneros 0-6 con un gol del joven atacante. Además, Simeone le convocó un año antes, en el Reus Deportivo 1 - Atlético de Madrid 2 y un año después en el Atlético de Madrid - Eibar que terminó con empate a dos, pero en ambos duelos no salió del banquillo.

Sus mejores números los mantiene en la Champions League Juvenil, donde con 15 dianas es el máximo goleador histórico de la competición con la camiseta del equipo de la capital de España.

Tras su formación en el equipo rojiblanco fichó por el Royal Amberes de la primera división Belga y tras su paso por tierras belgas recaló en la UD Las Palmas B donde ha jugado un total de 48 partidos. Ha marcado 5 goles en 3.157 minutos disputados.

Vicente Mir podrá contar con este atacante de cara al partido del domingo, 12 horas en el Municipal del Palmar donde se medirá al líder del subgrupo A de Tercera División.