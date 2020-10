Águilas FC - Churra, domingo 11 horas en el Polideportivo

Ya se conocen los horarios de los partidos de la jornada número 2 dentro de los subgrupos del grupo XIII de Tercera División.

El partido más atractivo de la jornada se disputará el domingo a las 11.00 horas en el Polideportivo Municipal de Águilas, donde el equipo costero recibe al Churra. Los dos equipos lograron la victoria en la primera jornada, por lo que el liderato está en juego.

Vicente Mir espera contar con algunos jugadores que no pueden jugar debido a la llegada del tránsfer, lo que está trastocando los planes en este inicio de competición. A pesar de bajas importantes, como Edmundsson y Lousouko que aún no han podido jugar, el equipo costero comenzó con buen pie la liga y se impuso 1-3 ante Plus Ultra con un buen papel de Petravicius, jugador llamado a ser decisivo en este equipo.

Churra por su parte se impuso 1-0 contra la UD Los Garres con un tanto de Sito en el minuto 87.

En este subgrupo A también debemos destacar que el Pulpileño jugará en Alumbres el domingo por la mañana a las 11.30 horas. El cuadro de Sebas López y Gabi Belmonte necesita sumar de tres para no perder comba a las primeras de cambio con los equipos de la parte alta tras su empate 1-1 ante El Palmar.

El Real Murcia Imperial debutará ante el Olímpico de Totana, será en el Campus Universitario de Murcia contra un equipo el alfarero que lleva sin entrenar varias semanas debido a la fase 1 de confinamiento y el UCAM B jugará a las 17.00 horas del doming ante el Plus Ultra.

Cierra el grupo, El Palmar ante el CD Bullense en el Polideportivo Municipal del Palmar. En esta semana, descansará la UD Los Garres.



En el subgrupo B, descansará el Lorca FC tras perder 3-2 ante el Mar Menor. Los de Víctor Dus regesarán a la competición dentro de dos semanas para medirse al Muleño con la necesidad de puntuar.

El líder de este subgrupo, el Mar Menor jugará ante el Muleño en el Municipal de Mula, partido que se celebrará el domingo a las 17.00 horas. El Huércal Overa de "Tato" tras empatar a un gol en su estadio contra la Deportiva Minera jugará ell domingo a las 16.30 horas en el José Barnés ante el CAP Ciudad de Murcia y el Cartagena FC en el Municipal Ángel Celdrán ante el cuadro minero.

El Racing Murcia de Pedreño que perdió ante el filial del FC Cartagena debutará en casa, Dolores de Pacheco, el domingo a las 17.00 horas contra La Unión.