Recepción oficial a José Antonio López por lograr el tercer puesto en la Copa Promoción Velocidad SBK 1000

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el concejal de Deportes, Cristóbal Casado han recibido en la alcaldía del ayuntamiento al piloto de motociclismo, José Antonio López López, que se alzaba con el tercer puesto en la clasificación general de la Copa Promoción Velocidad SBK 1000 temporada 2019, realizada en Cartagena y organizada por la Federación Castellano Manchega de Motociclismo.

Cabe destacar que José Antonio López solo pudo disputar una de las seis carreras de las que se componía el campeonato, saliendo desde el puesto 19 y quedando como primer clasificado. Gran hazaña la de nuestro paisano, que finalmente quedó tercer clasificado de la general por haber conseguido el tercer mejor tiempo, a pesar competir en una sola de esas 6 pruebas. José Antonio ha manifestado que “esta disciplina deportiva requiere de gran inversión económica por su alto coste competitivo y no sólo sirve la maestría del piloto si no que precisa de un gran acompañamiento motor”, de ahí que la gesta de nuestro deportista tenga aún más relevancia. Cabe resaltar que el motorista destaca por su gran currículum deportivo, habiendo quedado campeón en Minimotor 140cc. series, sub campeón 160cc series, sub campeón Motocross en 85cc y campeón en Tramos Cronometrados en 85cc.

La jefa del Ejecutivo Local y el edil de Deportes dieron la enhorabuena a José Antonio por la gesta conseguida, animándolo a seguir en la misma línea y deseándole la mayor de las suertes ante futuros retos en los que, sin duda, volverá a dejar el pabellón de nuestro municipio en lo más alto.