El PP de Águilas critica la gestión de las piscinas municipales del municipio

La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, ha denunciado que “la continua pasividad y falta de interés del equipo de Gobierno socialista de Moreno por los deportistas aguileños, que ha obligado a los nadadores a tener que desplazarse a otras localidades a practicar su deporte, porque ninguna piscina municipal está en funcionamiento”.

En este contexto ha subrayado que “son ya cuatro las generaciones de niños que han perdido la oportunidad de hacer cursos en la piscina municipal, puesto que el proceso se inicia en noviembre de 2020, que fue cuando se licitó el proyecto, pero no entendemos porqué no fue redactado por los técnicos municipales que conocen las instalaciones y se gastó innecesariamente dinero de todos los aguileños”.

Reverte ha recordado que “en mayo de 2021 se inició la licitación de las obras por un importe de 683.848,48 euros y una vez comenzadas, fueron los propios técnicos municipales los que detectaron que el proyecto no se había hecho correctamente, así que se tuvo que iniciar de nuevo todo el procedimiento”.

En diciembre de 2022, “se reinicia un nuevo expediente para la rehabilitación energética del edificio de la piscina climatizada ligada al complejo deportivo de Águilas y ampliación del vaso en dos calles; en febrero de 2023 se adjudica de nuevo la obra, por un valor estimado de 1.163.605,80 euros y un plazo de ejecución de 9 meses”.

Vuelven los problemas cuando en marzo “la empresa retira la oferta al procedimiento y se solicita a la siguiente licitadora clasificada la presentación para la adjudicación. En abril de 2023 se firma el contrato de obra por un plazo de ejecución de 9 meses y en noviembre de ese mismo año se amplía el plazo de ejecución y se establece como nueva fecha de finalización prevista el 15 de julio de 2024”, ha remarcado Reverte.

Hay que tener en cuenta que “durante todo este tiempo, los aguileños solamente han dispuesto de la piscina del Huerto don Jorge para realizar sus entrenamiento y ahora hay un problema con una caldera”, por lo que “la piscina tampoco está abierta al público”, ha destacado el concejal del PP, José García, quien ha enfatizado en que “esta falta de previsión es absoluta, ya que debería de haber otra caldera o bien piezas de repuesto para poder repararla ante estos sucesos”.

Los populares aguileños además han añadido que “probablemente el Ayuntamiento de Águilas, es decir, los aguileños, tendrá que hacerse cargo del 100% del coste de las obras y no del 20% como estaba anunciado”, ya que “los fondos EDUSI tenían que estar justificados a 31 de diciembre de 2023, fecha en la que la obra no estaba completada”, ha concluido Reverte.