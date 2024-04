Una “Game Party” reunirá en Lorca a un centenar de jóvenes aficionados a los videojuegos

Lorca se convertirá el segundo fin de semana del mes de mayo en la capital regional de los videojuegos a través de “Game Party 2024”, un encuentro que se celebrará en el Espacio Joven ‘La Estación

Esta iniciativa nace con el propósito de atraer a cientos de jóvenes a la ciudad. Los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un amplio programa de actividades que incluyen competiciones, experiencias de realidad virtual, simuladores de conducción y una amplia selección de videojuegos populares como son FC EA24, Fortnite, Just Dance, Clash Royale, Rocket League, Brawl Stars y Roblox, entre otros.

Será una jornada de competición de videojuegos que también contará con diversas zonas habilitadas para los gamers, incluyendo la Zona Gaming, Zona Mobile, Zona de Simuladores y Zona de Realidad Virtual. Además, la organización proporcionará tecnología de última generación, como televisores QLED 4K, consolas PS5 y Xbox Serie X.

Antonio David Sánchez, concejal de Talento Joven, ha destacado que este evento tiene como principal objetivo "fomentar el ocio alternativo a través de los videojuegos. “Queremos promover entre los jóvenes una forma diferente de disfrutar de los videojuegos, fomentando la participación social y la convivencia con otras personas, además de proporcionar distintas opciones de entretenimiento para nuestros jóvenes, en este caso a través de los videojuegos, una herramienta que la mayoría utiliza en su tiempo libre”, ha señalado el edil, que también ha animado a participar en este torneo, “que se une a las diferentes iniciativas y espacios que desarrollamos desde el equipo de Gobierno de Fulgencio Gil para ofrecer a todos los jóvenes diferentes actividades de ocio, independientemente de su edad o gustos”.

La “Game Party” tendrá lugar el 10 y el 11 de mayo y el horario será desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche y desde las once de la mañana hasta las once de la noche. La participación será gratuita, y las inscripciones para los torneos se realizarán a través de la web www.logrodesbloqueado.com, donde se encontrará toda la información, las bases de las competiciones y las normas de este evento tecnológico.