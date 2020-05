Suspendida la Feria de Lorca

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce ha informado de la decisión adoptada por el Consistorio lorquino de acuerdo con los colectivos implicados de suspender la Feria de Septiembre como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

El concejal de Festejos ha recordado que “esta semana hemos mantenido reuniones con los colectivos directamente implicados, para hablar de la situación a la que nos enfrentamos, y hemos decidido que lo mejor es suspender esta edición de la feria al igual que han hecho municipios como Murcia, Cartagena o Molina de Segura”.

José Ángel Ponce ha señalado que “debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo no será posible disfrutar de la Feria de Lorca como la conocemos y merecemos, por ello se ha tomado esta decisión de manera coordinada con los colectivos implicados a los que agradecemos su colaboración”.

Como ya pasara con nuestra Semana Santa y en coordinación con los pasos y cofradías se adoptó la decisión de suspenderla por la situación de crisis actual, está claro de que también se trató de una decisión dolorosa para todos, pero la salud de todos está por encima”.

Resto de ferias de otoño

En cuanto al resto de ferias previstas para otoño, como FERICAB, SEPOR o FERAMUR, el concejal de Agricultura y Ganadería, Antonio Navarro, ha informado de que “de momento sus órganos directivos no se han pronunciado al respecto, por lo que ha pedido al Partido Popular que no se adelante a los acontecimientos y que intenten aportar y no restar en una situación tan grave como la que estamos viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria”.

Antonio Navarro ha manifestado que “lo que si está claro es que en caso de celebrarse tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias y medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias”.