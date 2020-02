El PP reclama que Lorca se adhiera al acuerdo que permite a Ayuntamientos limpiar el tramo urbano de cauces

El concejal del Partido Popular, Ángel Meca, ha reclamado que el Consistorio Municipal asuma "de forma inmediata el nuevo acuerdo firmado entre la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), que permitirá al Ayuntamiento proceder a la limpieza integral de las ramblas que transiten por tramos urbanos. Estamos hablando de un acuerdo que ha sido dado a conocer hace apenas dos días, y que constituye un cambio radical en esta materia, puesto que el Consistorio ya no tendrá que esperar a que la CHS otorgue los permisos necesarios para la limpieza de estos tramos de cauces. Desde el PP reclamamos que el actual gobierno local se adhiera de inmediato a este acuerdo, y, como ya hemos solicitado en repetidas ocasiones, el actual gobierno local se ponga a trabajar de forma urgente en la retirada de las toneladas de escombros, basuras y maleza que se vienen acumulando en el río Guadalentín. Tienen que coordinarse para solucionar lo que está ocurriendo en el trayecto comprendido entre las inmediaciones del Escarambrujo y la pedanía de Tercia. Como todos los lorquinos saben a estas alturas, porque ya hemos denunciado este asunto en repetidas ocasiones, el río Guadalentín se ha convertido en el “río Basura”, y sigue plagado de escombreras, montañas de residuos, acumulaciones de maleza y desechos de todo tipo. Reclamamos que el actual gobierno local mueva ficha, ahora que dispone de una herramienta con la que no se contaba hasta la fecha. Este acuerdo permite al Ayuntamiento actuar directamente en los cauces, algo que antes no se podía hacer. Por eso no pueden ahora esquivar su responsabilidad, sino afrontar que el lecho del Guadalentín, así como otros cauces urbanos tales como las ramblas de Las Señoritas, Las Chatas y Los Peñones, entre otros, no pueden seguir como están. Este acuerdo, sin embargo, no puede servirle como excusa a la CHS para seguir de brazos cruzados mientras las ramblas lorquinas presentan cada vez un peor estado por su inacción e inoperancia. Hemos de lamentar que por culpa de la indolencia de la CHS hay ramblas en nuestro término municipal que se han convertido en auténticas escombreras, y ello a pesar de que los requerimientos desde el Partido Popular han sido constantes. No tenemos más remedio que recordarle a la CHS que llevan ya más de dos años sin limpiar ninguna rambla, con el consecuente peligro que esto constituye en caso de que se registren fuertes precipitaciones. Es más, la CHS debería haber escarmentado con episodios tan graves como la DANA que nos afectó el pasado mes de septiembre, pero lejos de corregir su equivocación e inacción, perseveran en el error. Los enclaves que, de acuerdo con las indicaciones trasladadas por parte de los ciudadanos, deberían ser objeto de actuación prioritaria por parte de la CHS, son el cauce del río Guadalentín, Ramonete, Béjar, Del Pintado, Rafael Méndez y Purias, entre otras, "algo que ya exigimos el pasado mes de junio sin que hicieran nada".

Desde el Partido Popular "hemos denunciado públicamente esta situación en varias ocasiones, y siguen sin hacer nada. La dejadez tanto del actual alcalde como de su grupo de concejales es total, y sus compañeros de la CHS siguen de brazos cruzados. Tenemos que recordar que ya el pasado mes de julio pusimos en conocimiento del actual gobierno la situación, y no hicieron nada. Pero es que sufrimos las fuertes lluvias de septiembre y tampoco limpiaron ningún cauce. Así las cosas, nadie entiende qué está motivando al actual alcalde y a la CHS a permitir que el lecho del río esté plagado de acumulaciones de enseres personales, restos de obras, escombros, basuras y todo tipo de residuos"

"Hemos de señalar que las quejas que nos están haciendo llegar al Partido Popular tanto desde vecinos de la zona como senderistas y grupos de deportistas que suelen recorrer el lecho del río, se están multiplicando, por lo que exigimos que de una vez por todas el actual alcalde y la CHS se pongan manos a la obra y emprendan de inmediato una limpieza de choque de las montoneras de basura que existen. Estamos hablando de un problema al que tienen que poner una solución de inmediato, porque lo que podría ser una ruta para que los ciudadanos disfruten de su ocio paseando, haciendo senderismo o como vía deportiva, en realidad es una ruta de los residuos. Tampoco podemos entender cómo es posible que el actual alcalde no haya dado las instrucciones tan obvias como necesarias para que se vigile la zona y se controlen este tipo de actuaciones contrarias al civismo, ya que las denuncias al respecto son reiteradas a lo largo de los últimos meses".