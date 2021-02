El Pleno del Ayuntamiento da luz verde al Plan de Movilidad Urbana Sostenible

La corporación municipal, en su reunión plenaria del mes de febrero, aprobó el pasado martes el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Águilas, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Águilas, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

El objetivo principal del PMUS es la propuesta de una serie de actuaciones donde se priorice la reducción del transporte individual (vehículo privado) en beneficio de formas de desplazamiento no motorizadas (caminar, bicicleta, patinete, etc), y facilitando, cuando sea posible, el empleo de modos de transporte colectivos; todo ello, haciendo compatible el crecimiento económico, la cohesión social, la seguridad vial y la defensa del Medio Ambiente. No en vano, Águilas forma parte de la “Red de Ciudades que Caminan” y el Pleno corporativo en el año 2018 ratificó la “Carta Internacional del caminar”.

Para elaborar el Plan de Movilidad, que contribuye a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y la seguridad de los ciudadanos, se han analizado grandes áreas como son el tráfico, el aparcamiento, el transporte público, los peatones, el uso de la bicicleta, el medio ambiente y la seguridad vial