Mateos mantiene una reunión de trabajo con el eurodiputado Marcos Ros

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha mantenido, esta mañana, una reunión de trabajo con el eurodiputado murciano en el Parlamento europeo, Marcos Ros, con el que ha tratado temas de interés para el municipio, y en la que también ha participado el vicealcalde y concejal de Economía, Francisco Morales, la concejala del Casco Histórico y encargada de la Oficina de Captación de Subvenciones, María Ángeles Mazuecos, además de la diputada nacional, Marisol Sánchez Jódar.

El alcalde de Lorca ha señalado que “una de las cuestiones que se ha tratado en esta reunión ha sido el Plan de recuperación puesto en marcha por la Unión Europea, fondos a los que podemos concurrir los diferentes municipios dentro de las diferentes líneas que estamos a la espera de su publicación, la más reciente será la encaminada a la creación de zonas de bajas emisiones, transformación y transporte urbano y metropolitano y digitalización”.

Diego José Mateos ha explicado que “desde el Ayuntamiento estamos ultimando los proyectos desde la Oficina de Captación de Fondos y desde las diferentes concejalías implicadas como Economía y Casco Histórico, trabajando para tener buenos proyectos, con una buena elaboración y justificación, ya que se trata de un proceso de libre concurrencia y nos encontramos ultimando toda la documentación, afinándolos al máximo para poder tener las máximas garantías”.

Mateos Molina ha destacado que “ha sido un encuentro muy productivo e interesante” y ha indicado que “estos fondos son una oportunidad no sólo para recuperarnos de las realidades actuales y las consecuencias económicas y sociales provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus, sino también para estar preparados y tener los mecanismos necesarios, además de las herramientas oportunas para afrontar tanto las nuevas necesidades como las incertidumbres del futuro”.

Por su parte, el eurodiputado murciano en el Parlamento Europeo, Marcos Ros, ha destacado que “nos encontramos inmersos en una oportunidad de cambio y de transformación para lo desde la Unión Europea ha reaccionado a tiempo y de manera eficaz a la crisis que esta pandemia ha provocado en todo el mundo, apostando por un modelo de recuperación pensado en los ciudadanos y con la intención de no dejar a nadie atrás, pensando también en una transformación del modelo productivo con cuatro ejes que tienen trabajar todos los ayuntamientos que vayan a optar a estos fondos europeos, aquellos que se basen en la transición ecológica y nuestra relación con el medio ambiente; en la transformación digital para no quedarnos atrás con respecto a las grandes potencias y para no dejar a nadie atrás; la cohesión social con la creación de empleo y por último la igualdad de género”.

Ros ha señalado que “el papel que juegan ahora los ayuntamientos es la gran oportunidad que tienen para repensar su modelo de futuro y sus líneas de actuación y empezar a fijar las líneas de actuación de aquellos proyectos que supongan estas transformaciones” y se ha referido al importante papel del Gobierno de España que ya ha anunciado inversiones en Lorca con los fondos del Plan de Recuperación para la financiación de los últimos tramos de la Alta Velocidad”.

El eurodiputado también ha explicado que “este plan tiene el objetivo de que todos los diferentes territorios europeos salgan más fuertes de la pandemia, transformando nuestra economía y creando oportunidades y trabajos. Un plan que contempla la inversión de 750.000 millones de euros para conseguir una Europa más verde, más digital y más resiliente. A lo que hay que sumar el presupuesto ordinario de la UE de más de un billón de euros que incluye muchas ideas que habitualmente reciben los ayuntamientos como los fondos FEDER, Erasmus, Política Agraria Común, entre otros”.