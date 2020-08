Mateos, alcalde de Lorca "Se tienen identificados y localizados a los agresores"

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos ha lamentado y condenado la agresión que sufrió ayer tarde el edil de IU Verdes en Lorca, "condenamos y lamentamos los hechos que ocurrieron ayer tarde. Por suerte no ha pasado a mayores tras una agresión contundente." El primer edil de la ciudad ha destacado que nadie dude, que de corazón le deseamos una pronta recuperación. Primero de si tiene algún tipo de lesión y segundo condenamos, sea concejal o cualquier otro ciudadano, vamos a perseguir este tipo de actos. Ya se tiene identificados y localizados a los autores de los hechos y pasarán a disposición judicial para que recaiga sobre ellos el peso de la ley"

Una vez mostrada su repulsa y condena, Mateos también ha destacado que los "índices de seguridad que hay en el municipio son de los mejores de la Región y de España y vamos a seguir trabajando para mejorarlos. También quiero recoradar que IU votó en contra de la instalación del cuartel en San Cristóbal con dotación permanente, también en contra de la adquisición de vehículos nuevos de la Policía Local y de la incorporación rápida de 8 agentes por la vía dela movilidad y así incrementar la plantilla, y no le gustó. Vamos a seguir trabajando para mejorar seguridad no solo en San Cristóbal si no en todo el municipio".