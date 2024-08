El PP exige que el Gobierno de Pedro Sánchez solucione el déficit de médicos que registra Lorca

El Partido Popular de Lorca ha salido al cruce de las declaraciones realizadas por el PSOE en materia sanitaria donde aseguraban que se están produciendo recortes horarios en los Centros de Salud de La Viña y San Cristóbal durante el mes de agosto y septiembre.

José Ángel Ponce asegura que "estos dos centros son los que soportan mayores tiempos de espera para conseguir una cita con el médico de cabecera y ahora con estos recortes supondrá un incremento"

La edil de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Lorca, Belén Díaz Arcas, ha exigido este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez solucione el déficit de médicos en el que está sumida no sólo el Área de Salud III de Lorca, sino el resto de la Región y de España.

Belén Díaz Arcas, se ha mostrado sorprendida por las manifestaciones y ha asegurado que “lo que no ha contado el que fuera concejal de Sanidad del PSOE es que la ministra de Sanidad no tiene ningún interés en solucionar el déficit de médicos que es un problema no sólo de Lorca o la Región, sino a nivel nacional. No lo incluye en su agenda a pesar de las reiteradas peticiones del Gobierno regional. Pero se lo vamos a seguir exigiendo”.

La edil de Sanidad ha recordado que Medicina de Familia y Pediatría son dos de las especialidades en las que la falta de facultativos es más acusada no sólo en Lorca, sino en todo el país. “Esta falta de médicos obliga a reorganizar los horarios de los centros de salud y consultorios para poder garantizar el descanso y los permisos a los que los profesionales sanitarios tienen todo el derecho”.

A pesar de ellos, ha insistido, “este verano la Consejería de Salud está reforzando la plantilla del Servicio Murciano de Salud con la contratación de más de 5.900 profesionales, entre ellos, 166 médicos. Cerca de 4.000 son personal sanitario no facultativo, de los que alrededor de 2.000 son enfermeros. Y 1.800 profesionales (personal no sanitario)”.

Igualmente, ha destacado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destina de forma inicial alrededor de 35 millones de euros para la reorganización y el refuerzo de la atención a los pacientes”. Y ha recalcado que “no se ha cerrado ningún centro de salud de la Región. Sólo 18 de los 175 consultorios han reorganizado su horario en agosto para seguir prestando una asistencia de calidad y poder garantizar los descansos del personal. En el caso del Área de Salud III de Lorca, sólo cuatro modifican su horario y no cierran todo el mes de agosto”.

Díaz Arcas ha mostrado su extrañeza por la preocupación del concejal en la oposición por la Sanidad de Lorca en estos momentos. “Han tenido cuatro años para cambiarla. Lo han tenido en sus manos. Sin embargo, en todo ese tiempo no hicieron nada para posibilitar la construcción del Centro de Salud de San Cristóbal.

