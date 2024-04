‘90's&2MIL’ llega por primera vez a Lorca

Los amantes de la música de los años 90 y 2000 están de enhorabuena y es que llega a Lorca, por primera vez, el festival ‘90's & 2MIL, el remember de tu vida’.

El evento será el sábado 9 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, en el recinto ferial Ifelor, confirmando una celebración en formato ‘non stop’, de 12 horas de duración; en la que se darán cita más de una decena de artistas y dj´s nacionales e internacionales y donde no faltarán espacios habilitados para comer, con un servicio de foodtrucks, además de merchandising oficial del festival '90's & 2MIL', y zona de videojuegos arcade.

OBK, María Dacal b2b Eva Martí, Bandido Feat Piropo, Just Luis, New Limit, Scanners, Kangaroo Feat Prmises conforman el cartel de artistas; a los que se suman las actuaciones de los Dee Jays: Javi Boss, Skudero, Dany BPM, Vicente Ferrer, Víctor Pérez, Sergi Val, Luis Dj, Albert García, Koni Dj, Pedro Fédez y Dj Luisjo. Todo ello, dando como resultado un espectáculo de música en directo que no dejará indiferente a los asistentes.

Una vez más la esencia y el objetivo de este tipo de iniciativas, e enriquecer la oferta cultural y de ocio del municipio, sumando actividades a la ‘Agenda Unificada de Eventos’ para continuar revirtiendo la tendencia de que los lorquinos salgan fuera de la ciudad para acudir a otras citas, haciendo que cada vez más visitantes quieran venir a Lorca.

Las entradas ya están a la venta a través de la web https://90s2mil.com, desde 19,99 euros para las primeras 200 localidades, a modo de promoción. A partir de ahí, habrá entradas para pista y zona VIP, con un coste a partir de los 25 euros. También se podrán adquirir en puntos físicos distribuidos por la ciudad, que serán reconocibles por la cartelería del establecimiento; y en las propias taquillas de Ifelor el día del evento.