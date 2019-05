Diego Conesa se compromete en Águilas a dar respuesta a las necesidades en sanidad y educación

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, junto a la actual alcaldesa y candidata a la reelección, Mari Carmen Moreno, y la candidata a la Asamblea Regional, Rosalía Casado, participaron ayer en un encuentro con vecinos y vecinas de Águilas.

Sobre el tema de sanidad indicaron los tres candidatos fueron claros al asegurar que “sólo con un gobierno socialista en Águilas y en la Región nuestro municipio logrará ver convertido en realidad el tan demandado Centro Integral de Alta Resolución (CIAR). Es evidente- prosiguieron diciendo- que el PP no tiene la voluntad de hacerlo porque han dejado perder más de dos millones y medio de euros presupuestados para su construcción y porque además cuentan, desde hace más de un año, con el terreno, cedido por el Ayuntamiento, y siguen sin realizar actuación alguna”.

Moreno, aprovechó también este encuentro para pedir a los ciudadanos “volver a contar con su confianza para renovar nuestro compromiso con Águilas. Nos presentamos a la reelección con más del 85% de nuestro compromiso electoral cumplido y con un programa electoral real y a disposición de todo el que quiera consultarlo a través de la web maricarmenrenueva.es”.



En la misma línea, la alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Socialista advirtió a Diego Conesa que, a partir del próximo lunes si los ciudadanos renuevan su confianza en el PSOE, “no cesará en sus reivindicaciones para Águilas, exigiendo al que espero sea el próximo presidente de todos los murcianos todo lo que el Partido Popular nos ha negado a los aguileños en los 24 años que ha estado al frente del Gobierno Regional, especialmente en materias de educación y sanidad. Necesitamos una oferta formativa adecuada a las necesidades del tejido productivo local y, por supuesto, es vital que el nuevo Gobierno regional cumpla la gran asignatura pendiente que tiene con Águilas en materia sanitaria y que estoy segura será también una prioridad para Rosalía Casado cuando se convierta en diputada regional”.



Unas palabras que fueron recogidas por Diego Conesa, quien se comprometió públicamente “a dar respuesta a las necesidades de Águilas en materia de educación y sanidad. No les quepa la menor duda a los aguileños y aguileñas que, si contamos con el respaldo de los ciudadanos, ese Centro Integral de Alta Resolución será una realidad en la próxima legislatura no sólo para dar respuesta a los vecinos y vecinas de Águilas sino también para impulsar esa proyección turística que debe tener este bello municipio”.