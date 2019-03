Victoria de galones

Victoria con galones para el Lorca FC que se impuso 1-3 ante el Mazarrón CF, uno de los equipos revelación de la temporada y que en su terreno de juego se ha mostrado durante todo el curso rocoso y fuerte.

Jaime Pérez volvió a contar con Gorka bajo palos, llevando su mejor racha sin encajar gol hasta los 616 minutos, siendo Salvador Ballesta desde los once metros, el que ha cortado la racha del vasco.

Miguel Álvarez ha vuelto a ser titular, pero en esta ocasión no ha tenido fortuna cara al marco contrario, mientras que Pelayo y Barrenechea se han mostrado muy seguros en el centro del campo blanquiazul.

Dorrio ha vuelto a una lista de convocados pero no ha contado con minutos. La novedad en la zaga, ha sido la ausencia de Fran Martínez, defensa que desde que llegó a la entidad en el mercado invernal, lo había jugado todo.

El partido se puso de cara para los lorquinos en el minuto 39, cuando Fonta en propia puerta adelantaría a los blanquiazules. En la recta final, el partido se puso cuesta arriba para los de Jaime Pérez, que vieron como Ballesta lograba el empate. La reacción lorquina fue importante, ya que sólo un minuto después, el madrileño Álvaro Rodríguez pondría el 1-2, cerrando el resultado definitivo Barrentxea, que suma tres goles en los últimos compromisos.

Con esta victoria, el Lorca FC se coloca cuarto empatado a puntos con Churra, que tendrá que recibir el miércoles en su terreno de juego al CF Lorca Deportiva.

Soto vio la quinta cartulina amarilla por lo que no podrá jugar ante el Muleño el próximo martes en el Artés Carrasco. Para ese partido, el técnico alicantino podrá contar con Miguel Ángel Ballesta que ha cumplido los dos partidos de sanción, y podrá medirse a su ex equipo. Ballesta y Morros, llegan apercibidos, por lo que si ven una amarilla no podrán jugar ante el Imperial el próximo domingo.