Vía libre para Hugo Issa

Los peores momentos económicos del CF Lorca Deportiva parece que han llegado a su fín. El que fuera presidente del club, Joaquín Flores se reunió este sábado por la noche en Almería con José Manuel Lago Lucio, quien adquirió el club en el mes de julio, pero quien no ha aportado cantiades económicas para la viabiliad del club.

Joaquín Flores asumirá de nuevo el control del club después de que el contrato no fuera cumplido por el grupo inversor vasco. José Manuel Lago Lucio y su directiva no han asumido el pago de compra de club, tasado en unos 100.000 euros aproximadamente y no han pagado ninguna de las cuatro nóminas (el 1 de diciembre se sumará la cuarta) a plantilla, cuerpo técnico y trabajadores.

La reunión en Almería estuvo centrada en la imposibilidad de realizar unas gestiones que hubieran permitido la llegada de dinero al club lorquino y la solución del Joaquín Flores fue tajante "si no se ha cumplido, se rompe el acuerdo y el club vuelve a ser mío".

Al finalizar la reunión, el empresario lorquino consiguió la firma de la directiva a la renuncia del club y volverá a ser el máximo gestor de la entidad.

En esta nueva aventura Flores no estará sólo, ya que este era un paso más, para confirmar la llegada del representante de jugadores Hugo Issa, quien ya está al tanto de todas las negociaciones y regresará a España a finales de noviembre principios de diciembre para aportar capital económico y poner el club al día.



De esta forma, José Manuel Lago Lucio y su junta directiva ya son historia y ahora es el turno de Hugo Issa, quien asumió el pago de las nóminas que se deben y del resto de la temporada, con una condición, que se redujera el presupuesto de 350.000 euros a 230.000 euros, algo que Joaquín Flores ya tiene casi conseguido gracias a la salida de jugadores, como es el caso de Ramón, Mati Ratón, Antonio Sánchez, Adriá, Guille y Kaká.

Por el momento parece que no saldrán más futbolistas, y ahora se deben centrar en renegociar contratos con jugadores y cuerpo técnico.