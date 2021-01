Una goleada para no olvidar

El 10-0 que endosó el Águilas FC al Plus Ultra en la matinal de este domingo ha sido el más abultado que se recuerda en la localidad aguileña por parte de los amantes del fútbol.

El equipo de Vicente Mir pasó por encima del equipo del Llano de Brujas que nada pudo hacer por parar las embestidas de los costeros que muy pronto dejaron el encuentro sentenciado. Petravicius en dos ocasiones, Robert Núñez en otras dos y Pedja, cerraron los tres puntos al descanso. Pero el Águilas FC que contó con el debut de Luismi, Oliva y Juanma González quería más. Precisamente, el atacante llegado del Tarazona fue el autor de otro de los goles de los blanquiazules en la segunda parte, que unidos al tanto de Barrenetxea y el hat trick de Bortolucci, completaron la goleada.

En los últimos años no se recurda un marcador tan abultado "no sabemos si el videomarcador tiene para dos dígitos" decían compañeros de los medios de comunicación durante la recta final del partido. La duda se resolvió con un "ah pues sí", cuando antes del minuto 90, llegó el décimo para los locales.

Haciendo un repaso a las goleadas más llamativas de los últimos años, el fútbol aguileño ha vivido momentos inolvidables como el 6-2 de la temporada 83/84 al Cieza o el 6-1 al Almansa un año después.

Tampoco se olvida el 4-1 al Español B en Segunda División B en el curso 98/99 o el 5-3 al Mazarrón en la temporada 07/08. También al inicio del 2000 llegaron partidos con muchos goles en El Rubial, 6-1 al Abarán en la 01/02, 8-1 al Olímpico de Totana en la 02/03 o 7-3 al Abarán en la 12/13.

Precisamente el Olímpico de Totana también fue goleado por un resultado parecido al de hace unas horas, pero en este caso en el Juan Cayuela, ante un equipo alfarero que estaba pasando una mala situación económica y donde los integrantes del cuerpo técnico y plantilla estaban abandonando el equipo por impagos. Fue en el curso 16/17 cuando el Águilas FC del "ADN" aguileño con jugadores de la cantera como Emilio, Javi Piñero, Javi Soto, Xavi, Fran y compañía, ganaban 1-10 en tierras totaneras.