Todos tendrán algo en juego

No es oficial, pero se empiezan a conocer detalles de lo que será la estructura de la Tercera División el próximo curso y que estará marcada por la pandemia del COVID 19.

En la Región de Murcia, habrá 22 equipos que se repartirán en dos grupos de once. Aún se desconoce cómo se formarán esos grupos, pudiéndose clasificar por zonas geográficas, por lista cremallera o por clasificación del curso anterior.

Los dos subgrupos (A) y (B) tendrán once equipos cada uno y todos ellos tendrán algo por lo que luchar durante la temporada.

FASE DE ASCENSO. (Del 1º al 3º de cada grupo)

Los tres primeros equipos de cada subgrupo, lucharán por dos plazas directas de ascenso a Segunda B. En primer lugar se disputará la liga entre los once clubes de cada subgrupo y los tres primeros clasificados pasarán a formar parte de otro grupo, (6 equipos) en el que los dos primeros clasificados, tras disputarse las jornadas entre ellos, ascenderán directamente a Segunda B. Los puntos de la primera liguilla (20 partidos) y los de la segunda fase (10 partidos) se sumarán, y los dos equipos que más puntos obtengan, serán el primer y segundo clasificado. Los cuatro equipos que no logren el ascenso directo, pasarán a un playoff donde se unirán a los dos primeros de la fase intermedia que hayan quedado entre el 4º y el 6ª clasificado.

FASE PLAYOFF (Del 4ª al 6ª de cada grupo)

Los cuartos, quintos y sextos de cada subgrupo, tras la disputa de la primera fase (20 partidos), también accederán a una segunda fase, formando otro grupo de 6 equipos que deberán jugar otra liguilla (10 partidos). De la misma forma que el modelo anterior, se sumarán los puntos de las dos liguillas para determinar los dos primeros clasificados de esa fase intermedia. Los dos primeros equipos, accederán a un playoff junto a los cuatro equipos que no han logrado el ascenso directo, y se jugarán una serie de elminatoria para decidir la tercera y última plaza de ascenso.

FASE PERMANENCIA (Del 7º al 11º de cada grupo)

Los equipos que se clasifiquen del séptimo al undécimo lugar de cada grupo, también accederán a una fase final, conformada por 10 equipos, (los cinco últimos de cada grupo) en la que deberán luchar por la salvación.

Los seis peores equipos de esa última fase, serán los que desciendan a Territorial Preferente.

Por lo tanto, la temporada se presenta apasionante y llena de emociones, con la disputa de varias liguillas con la emoción de saber que en todas y cada una de ellas hay algo en juego. Los equipos, jugarán como mínimo 30 partidos, y si la pandemía lo permite, se celebrará a partir del mes de octubre, a priori, sin público en las gradas y con unas condiciones de seguridad muy estrictas.