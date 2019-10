El CD Tercia Sport abandona la competición

El CD Tercia Sport no continuará en competición. El cuadro verde no se presentó al partido que debian disputar ante el Alcantarilla y deja la competición de primera autonómica en la jornada cinco de Liga y tras no encontrar apoyos económicos para salvar la situación.

El cuadro lorquino, tuvo un verano bastante movido, ya que la llegada de empresas que pudieran sacar el proyecto adelante estaba muy complicada. Al tema económico, se unió el no ascenso a primera autonómica, lo que motivó que muchos jugadores salieran rumbo a otros equipos para jugar en una liga de superior categoría.

Cuando todo parecía perdido, Joaquín Flores, asumió la gestión del equipo lorquino tras la negativa del Ayuntamiento de Lorca de dejarle sacar un filial con el CF Lorca Deportiva.

Flores, logró ascender a Primera Autonómica en los despachos, sólo dos semanas después de su llegada, y confeccionó una plantilla con jóvenes jugadores y otros de su confianza, para sacar el proyecto adelante con el objetivo de la permanencia. Miguel Giménez, junto a José Guirao fueron los encargados de realizar una plantilla corta y con pocas sesiones de trabajo, que le costó entrar en competición en los cuatro partidos disputados.

Tras cuatro semanas de competición, la noticia de que el Lorca FC B jugaría en Lorca, tras no ceder la Federación Murciana de Fútbol a dejar jugar a los lorquinos en un terreno de juego fuera del municipio, motivó el enfado del empresario lorquino.

Flores considera que "gesto" del Ayuntamiento no fue el esperado y decidió dar un paso al costado y no seguir invirtiendo en el CD Tercia Sport.

Tras hablar algunos jugadores con Joaquín Flores y la edil de deportes, Irene Jódar, estos buscaron la posibilidad de que otros equipos de la ciudad se hicieran cargo del club. Lorca CF Base, Peña Madridista y a otros equipos base, les fue presentado el proyecto, todos ellos mostrando su imposibilidad de hacer frente al proyecto.

Tras varias reuniones, no se llegó a una solución para dar viabilidad al CD Tercia Sport que ha estado en competición una temporada, quedando cerca del ascenso a Primera Autonómica en el plano deportivo.

El CD Tercia Sport, se convierte en uno más, de los muchos clubes que han desaparecido en Lorca durante las últimas décadas, y la sensación de que no será el último, ya que el deporte rey en la Ciudad del Lorca, está atravesando momentos muy difíciles y complicados.