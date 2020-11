Sin saborear la victoria

La temporada no ha comenzado con buen pie en el fútbol lorquino y es que acostumbrados en los últimos años a luchar por éxitos mayores, como ascensos e incluso entrar en el fútbol profesional, esta temporada tras más de un mes de competición, los equipos de categoría nacional no han logrado ningún triunfo hasta la fecha. CF Lorca Deportiva, Lorca FC, Lorca CF Base División de Honor y Lorca Féminas no han sumado de tres hasta el momento y lo peor de todo, tres de ellos están en descenso y dos no han sumado un sólo punto.



Comenzamos con el CF LORCA DEPORTIVA que este fin de semana descansa y el próximo domingo a las 17.00 horas contra el Yeclano Deportivo en el Artés Carrasco buscarán su primera victoria del curso. Es cierto que los de Ibán Urbano han dejado buenos detalles en partidos como el Real Murcia y han merecido algo más, pero la victoria les ha sido esquiva. Comenzaron con derrota 1-0 contra el Córdoba, empataron a dos en casa contra El Ejido 2012, empataron contra el Real Betis B 0-0 y perdieron 1-2 en casa contra el Real Murcia. Dos puntos en cuatro partidos, les deja fuera de zona de descenso por el momento. Granada B, Real Betis y Sevilla Atlético tienen que recuperar partidos aplazados por COVID19, sumarán puntos y podrían meter al equipo blanquiazul en "zona roja" antes del domingo.

Su bagaje por el momento es de cuatro partidos jugados, dos victorias, dos empates cinco goles en contra y tres a favor.

En Tercera División no ha comenzado mejor el LORCA FC, el equipo presidido por Roberto Torres se encuentra en una crisis deportiva e institucional. Tras formar un equipo con el objetivo de lograr el ascenso a Segunda B, llegan a la quinta jornada con cero puntos en el casillero y colista del subgrupo B del grupo XIII de Tercera División. La buena primera parte del partido inaugural contra el Mar Menor, donde llegaron a ponerse 0-2 quedó empañada por el mal segundo tiempo, con remontada de los locales y con la expulsión de Marcos Morales. Un partido aplazado, una jornada de descanso y una goleada 4-0 ante el Racing Murcia han bastado para buscar un cambio en el banquillo. Víctor Dus deja paso a su segundo, Adrián Campoy que se sentará en la banqueta este domingo ante su ex equipo, Mazarrón CF para buscar los primeros puntos, a la espera de la llegada de Juan José Asensio y de apagar el fuego que su propio presidente generó durante la semana con el asunto de los pagos a la plantilla.

A falta del partido contra Mazarrón CF sus números son, dos partidos, dos derrotas con seis goles en contra y dos a favor.

En Divisón de Honor no han ido mejor las cosas. El LORCA CF BASE suma tres derrotas y malas sensaciones. El equipo de Paco Jurado con cero puntos es colista del subgrupo A del Grupo VII de la máxima competición juvenil nacional. Cayó derrotado en la primera jornada contra el recién ascendido Archena que está siendo la revelación del grupo al ganar los tres partidos. En la segunda jornada otra derrota ante el CD Toledo por 2-1 y este fin de semana han caído derrotados por 2-4 contra el Real Murcia. Las lesiones han mermado a un equipo que cuando encaja gol se rompe tan fácil como un cristal y al que le cuesta un mundo levantar los partidos. Hoy lo lograron, igualaron un 0-2 adverso, pero los fallos en defensa le volvieron a pasar factura y les dejaron sin puntos.

Los números de los de Paco Jurado dejan un bagaje de tres partidos, tres derrotas, con cuatro goles a favor y nueve goles en contra.

Para finalizar el BRÓCOLI MÉCÁNICO LORCA FÉMINAS está atascado. Las chicas de Fernando Fernández se alejan precipitadamente de las primeras posiciones y generando dudas con equipos que además no son punteros, caso del Valencia C o CAP Ciudad de Murcia. Contra las murcianas comenzaron el curso perdiendo 3-2 en un partido que llegaron a ir 3-0 por debajo. Empate contra Fundación Albacete B (2-2) y Valencia Féminas C (1-1) y goleada encajad contra SPA (5-1) en Alicante. El objetivo para el cuerpo técnico era ascender, pero a las primeras de cambio se encuentran con dos puntos, en zona de descenso y con una plantilla corta (hoy sólo 17 jugadoras convocadas) a la que le falta gol y ser más contundentes en defensa.

De esta forma, las chicas han jugado cuatro partidos, han empatado dos y perdido dos, con once goles en contra y seis a favor.



En total, haciendo suma, 13 partidos jugados, 9 derrotas y 4 empates con 15 goles a favor y 31 goles en contra.