Llegamos a una semana clave e importante en el grupo XIII de Tercera División. Tras esta semana sólo quedarán dos jornadas para terminar la liga regular y los equipos podrían dejar cerrados sus objetivos principales.

El Yeclano Deportivo aventaja en siete puntos al CF Lorca Deportiva, y en caso de mantener la distancia, en diez días podía ser matemáticamente campeón del grupo, con la ventaja de optar al ascenso de categoría a una sóla eliminatoria.

Los de Sandroni deberán jugar fuera ante el Mar Menor, en casa ante CD Cieza y fuera ante La Unión. El equipo azulgrana se está mostrando fuerte en casa y sólido lejos de su terreno de juego, aunque este doming, 18.30 horas en El Pitín, el Mar Menor intentará agota sus opciones de entrar entre los cuatro primeros.

MINERVA - CF LORCA DEPORTIVA. Domingo 11.30 horas en Alumbres.

El CF Lorca Deportiva llega a un campo complicado con la idea de recortar puntos con el Yeclano Deportivo. Esta jornada podría suceder cualquier cosa, incluso que la Minerva, equipo que busca certificar su permanencia en tercera división pueda dar la sorpresa ante los de Sergio Sánchez que suman 14 partidos sin perder y le alejen mucho más del primer puesto.

Los de Sergio Sánchez viajan con la idea de recortar puntos y seguir haciéndose fuertes en defensa, donde por el momento suman cuatro partidos seguidos sin encajar. Los lorquinos esperan cerrar la semana ante el Ciudad de Murcia en casa, con las opciones de llegar al primer puesto.

Robles y Argachá no jugaron por lesión el pasado domingo, y habrá que estar pendiente de si llegan a la cita. Galiano ya ha cumplido de sanción y regresará al once, mientras que no podrán hacerlo Villanueva y Manu Costa, que podrán reaparcer en casa ante Los Garres.

Bassele, el joven senegalés que llegó hace unos días, tampoco podrá jugar en el centro del campo ya que se sigue tramitando su documentación.

LORCA FC - HUÉRCAL OVERA. Domingo 12.00 horas en el Artés Carrasco.

El Lorca FC no puede permitirse otro pinchazo tras dos jornadas sin ganar. Los de Jaime Pérez reciben al Huércal Overa que llega en sus filas con Campanas, ex del CF Lorca Deportiva y dos lorquinos, como es el caso de los hermanos Miñarro, Asensio y Adrián.

Los huercalenses llegan necesitados de puntos, ya que tiene muy cerca la zona roja. El equipo almeriense suma 42 puntos, sólo cinco más La Unión que está en descenso y por lo tanto no podrá dormirse, para cerrar cuanto antes la permanencia.

El equipo rojillo será un hueso duro para los lorquinos que recuperan a Fran Martínez, que llega apercibido de sanción junto a Ballesta y Portilla. Si alguno viera la amarilla no podrían jugar ante la Minera, campo complicado. Debido a esa dura salida, los lorquinos no pueden perder, ya que la ventaja de tres puntos con Churra podría quedar en nada y meterse en un lío, con el resto de equipos que optan al playoff.

La victoria les daría tranquilidad para afrontar el resto de partidos de la semana, Minerva y Olímpico de Totana en casa.

Artigas y Miguel Álvarez podrían volver a jugar de inicio, mientras que Soto sigue evolucionando bien de su lesión y se decidirá a última hora si puede participar o no.

Quien no estarán sobre el terreno de juego serán Cifu y Morros que vieron la quinta amarilla el pasado fin de semana.

CIUDAD DE MURCIA - ÁGUILAS FC. Domingo 18.00 horas en el José Barnés.

Los de Gaspar Campillo llegan a este partido con un punto de ventaja sobre el Churra y dos ante el Pulpileño y Mar Menor. El equipo costero espera que su pareja letal, José David y Perico, sigan aportando goles y buen juego para obtener victorias importantes en esta recta final de la competición. Rubén Primo no podrá jugar por acumulación de cartulinas amarillas y llega con hasta siete jugadores apercibidos. Bruno Caballero, José Manuel, Peke, Juan, Javi Méndez, Kamara y Moussa por lo que habrá que estar atentos a un partido que se espera duro e igualado ya que los de Kike Mateo están sólo tres puntos por encima del descenso. Para los locales cada partido es una final para eludir el descenso y los costeros, no quieren seguir haciendo "la goma" entrando y saliendo del playoff. La victoria será un bálsamo para los blanquiazules, que se muestran en casa fuertes y esperan seguir haciéndolo ante el complicado Mazarrón FC de Juan José Asensio.

La semana la cerrarán ante el Muleño en Mula, por lo que los nueve puntos, son vitales para el equipo El Rubial.