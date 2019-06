Rumbo; fútbol profesional

¿Por qué no salen jugadores de la cantera lorquina?

Esa pregunta era la habitual hasta hace pocos años, pero parece que la tónica está cambiando el fútbol base lorquino. El Lorca CF Base ha cumplido este año 10 años desde su creación. Una década desde que una serie de monitores de fútbol, personas que aman el fútbol base, cansados de tanta promesa incumplida y de ver como la gestión de los primeros equipos de fútbol de la ciudad, arruinaban los proyectos deportivos de los más pequeños, decidieron crear un club que no dependiera de la pésima gestión que estaba teniendo el deporte rey en la ciudad del Sol. Diez años después, el buen trabajo realizado empieza a ver sus frutos.

Esta temporada se ha logrado la permanencia en la máxima categoría del fútbol español juvenil, con un equipo donde han destacado varios de sus jugadores.

Además se ha logrado el ascenso del Primer Juvenil a Liga Nacional Juvenil y del Segunda Juvenil a Primer Juvenil, por lo que la "escalera" de formación está completada con un equipo en cada categoría.

A nivel particular también se está comprobando como la buena gestión, el buen trato de los monitores con los chavales empieza a tener la recompensa. Este curso han sido tres jugadores los que han firmado por equipos del fútbol profesional, y buscarán su oportunidad de triunfar en el mundo del fútbol.

Marc Aznar, arquero del Lorca CF Base División de honor ha firmado por dos años con el RCD Mallorca. El joven guardameta lorquino aún tiene que cumplir un año de juvenil por lo que su hueco estará en el División de Honor del club balear. Farru ha firmado por la UD Almería, donde cumplirá su tercer año de juvenil. Ambos han sido subcampeones de España de Selecciones Territoriales con el combinado murciano, por lo que el nombre de Lorca también tiene su hueco en equipos autonómicos que logran grandes éxitos.

A ellos se le suma la excelente noticia de que Antonio Cánovas, un chaval del Primera Infantil ha firmado por tres años con el Real Betis, una de las canteras más productivas del fútbol español.

Tres jugadores que salen del Lorca CF Base y que empiezan a dar respuesta a la pregunta del comienzo del texto.

Tres jugadores que no son los primeros en tomar rumbo a otros equipos, antes lo hizo Tomás Inglés en el Valencia CF donde está creciendo a pasos agitantados y los "ecos" de las categorías inferiores de la selección española ya empiezan a retumbar en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Paterna. Además David Tirado está en el Villarreal CF y Jero Lario tras pasar por el Celta de Vigo está en el filial de la UD Almería donde ha cuajado una buena actuación esta temporada.

Por el momento son cinco chicos que están en el fútbol profesional, pero esta temporada también hay que destacar la presencia de Alberto, Alain, Sergi y Andresito en el CF Lorca Deportiva y Lorca FC, los dos equipos representativos de la Ciudad del Sol en Tercera División. A ellos se sumarán esta temporada Salva, Dani, Bermejo, Eric, Paco Miñarro, Serrano, Fran, Cristian y Salas, jugadores que algunos de ellos están bajo la dirección de Jaime Pérez en el primer equipo y que a partir de la próxima temporada habrá muchos equipos llamando a sus puertas.



Estos datos, hacen que se cierre el artículo con otra pregunta ¿Ha llegado el tiempo de no volver hacer más la pregunta anterior?