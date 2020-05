Roberto Torres da luz verde al Lorca FC 20/21

Mientras que la RFEF junto a las federaciones territoriales como la FFRM deciden como arrancar los playoff expréss y resolver la temporada en Segunda B y Tercera División, el Lorca FC ya piensa en el curso 20/21 tras conocer que la competición ha sido cancelada.

COPE ha hablado con Roberto Torres, presidente de la entidad lorquina que ha confirmado que "ya estamos trabajando para el curso próximo".

El empresario madrileño ha dejado varios detalles interesantes sobre el futuro de la entidad lorquina y qué le ha parecido el extraño final de esta temporada.

MALESTAR POR LA FORMA DE TERMINAR LA LIGA

Torres sigue mostrando su maletar por la forma en la que se ha puesto punto y final al curso, considerando que la competición debería de reanudarse cuando pudiera y terminar de jugar las diez jornadas que restaban. Por este motivo ha señalado que ·"estoy asimilando algunas medidas que vienen impuestas y no hay mas remedio que tragar con ellas. No estoy conforme con lo que ha pasado y sigo luchando por lo creo que es justo".

PRESENTAR ALEGACIONES DE FORMA CONJUNTA CON OTROS CLUBES

El presidente del Lorca FC mantendrá una reunión durante las próximas horas con otra seriae de representantes de clubes que también están trabajando en la misma línea, y que bajo el paraguas de PROLIGA están gestionando todos los trámites.

Torres ha asegurado que "nosotros de forma individual no vamos hacerlo, me parece absurdo, pero tenemos una reunión próximamente para hacerlo conjunto. PROLIGA está gestionando todo esto, porque el problema está en que la gente ya está entendiendo que no habrá playoff expréss y que subirán los primeros de forma matemática, por lo que segundos, terceros y cuartos están mosqueados y saben que esto tiene mala pinta. Además, mi idea también va por hacer un fútbol sin espectadores, lo suyo es que empiece la liga cuando se pueda, pero con público y sobre todo que los jugadores estén más tranquilos.".

"HAY JUGADORES QUE PIDEN TODO EL CONTRATO CUANDO SÓLO HAN ESTADO QUINCE DÍAS EN EL CLUB"

En relación al asunto de jugadores también ha indicado a COPE, que no entiende como hay ·"jugadores que tienen miedo, pero no para reclamar todo el dinero. Cuando se habló de empezar a jugar, algunos estaban preocupados por su salud, algo que es lógico, pero ahora que todo se ha suspendido, exigento todo su salario, cuando en nuestro caso, había jugadores que no habían estado ni quince días en el equipo y piden todo lo que queda de contrato"

VÍA VERDE AL PRÓXIMO CURSO

El mandatario del equipo lorquino también ha dado luz verde al proyecto de la próxima campaña, que estará formado por "los jugadores que han mantenido un mejor nivel y que están dispuestos a seguir como Bermejo, Pelayo, Gimeno, Balboa...queremos hacer un equipo de jugadores de la Región y Lorca. Miembros del cuerpo técnico ya están trabajando en este sentido, aunque "hay que esperar a conocer como acaba definitivamente la liga, para ver con qué jugadores podemos contar". El equipo podría seguir siendo dirigido por Víctor Dus, "nos gustaría que siguiese siendo el entrenador, pero tenemos que ver lo que se puede hacer".

CONCURSO ACREEDORES EN PUNTO MUERTO

La situación económica del club sigue estando vinculada al concurso de acreedores, un expediente que sigue paralizado por el coronavirus como detallaba el presidente "la ley concursal está paralizada al entrar el decreto ley que paraba el tema de los convenios". Recordemos que tras el nombramiento del administrador concursal, el club se encontraba en la fase de llegar a acuerdos con acreedores, teniendo que alcanzar el "OK" con el 51% de acreedores para marcar la pauta de viabilidad de los próximos años.

GÉNOVA SCHOOL SIGUE COLABORANDO. SIGUEN LLEGANDO OFERTAS POR EL CLUB

Roberto Torres también ha confirmado que Génova School seguirá colaborando con el club lorquino el próximo año aunque "todo será diferente ya que el Racing Murcia, equipo que también gestionan ellos ha ascendido a Tercera División y debemos darle forma ya que no puede haber incompatibilidad de conflictos ni intereses". Torres también ha confirmado a COPE que en los últimos meses siguen llegando ofertas por el club "Hemos tenido inversores interesados en el club, algunos con la intención de adquirir la entidad y otros para trabajar con nosotros. Estamos escuchando todas las opciones, pero lo que más me interesa es gente que quiera colaborar conmigo, bien sea aportando jugadores o de otra forma. Hay grupos de inversión, con ex jugadores de Primera División a la cabeza, que están interesados en colaborar y que serían una opción seria y a tener en cuenta.