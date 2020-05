Renovación total

El Lorca FC se someterá a una transformación casi absoluta de cara a la próxima temporada. Según ha podido saber DXT Cope Lorca, el equipo lorquino cambiará su filosofía de forma total y pasará de ser un equipo "multicultural" a centrarse en la formación de un proyecto basado en jugadores de Lorca, la comarca del Valle del Guadalentín y la Región de Murcia.

El curso pasado, con Génova School en el proyecto lorquino, se formó un bloque con muchos futbolistas extranjeros, llegando a jugar en el equipo de la ciudad del Sol futbolistas de hasta 20 nacionalidades. Algunos de ellos se marcharon con la salida de Walter Pandiani, quien no aceptó la instalación de la aplicación Real Football Manager.

La llegada de Victor Dus, motivó la incorporación de jugadores como Diego Ruiz, Dani Bermejo, Gimeno... chavales con esas características que se busca para la temporada 20/21, y que podrían continuar en el proyecto blanquiazul para la próxima campaña. Además, la cancelación de la temporada por COVID19 hizo que algunos jugadores marcharan a sus países de origen y, una vez finalizada la liga, ahora centren sus miradas en otros proyectos.

De esta forma, Albiol, Gerard Artigas, Beto, Felipe Acosta, Juan Nellar, Alieu Baldeh, Ángel, Alcorace, Romain Cambra, Samuel Hernández, Pandiata, Piotr, Nader... son algunos de los jugadores que a todas luces, parece que no continuaran.

Génova School continuará trabajando con Roberto Torres, tal y como indicó en COPE el empresario madrileño, pero se tendrán que buscar sinergias que no perjudiquen los intereses de los clubes, ya que Morris Pigniello, también es propietario del Racing Murcia equipo que ha ascendido esta termporada a Tercera División de la mano de David Vidal (jugará en Torre Pacheco).

El Lorca FC quiere aprovechar la cancelación de la temporada para "pescar" en equipos que ya no están en competición y tomar notas y estar atentos de jugadores que podrían ser válidos de equipos que están preparando el playoff expréss, y que en caso de ascenso de sus equipos, podrían ser piezas interesantes para incorporarlos al plantel.

Víctor Dus, Roberto Torres Jr, Juan Pedro López y Sergio Segura ya estan dando pasos y perfilando detalles que se darán a conocer próximamente.