El Real Murcia CF y UCAM Murcia perfilan su puntería

El Real Murcia CF y el UCAM Murcia CF, rivales del CF Lorca Deportiva en el subgrupo B del grupo IV de Segunda División B siguen con su planificación de la pretemporada. El equipo grana, disputó su primer amistoso ante el Orihuela en el Estadio de Los Arcos, donde se impusieron por 0-1 con un gol de Silvente. En el equipo de Adrián Hernández salieron de inicio Iván Pérez y el aguileño Rafa "Chumbi", ambos jugadores con pasado en equipos de la Ciudad del Sol.

En el segundo tiempo, el lumbrerense Antonio López también dispuso de minutos para ir cogiendo ritmo de competición. Buenas sensaciones de los granas, que lograron la victoria en la recta final del encuentro gracias a un tanto de Silvente en el minuto 80 de partido.

En el cuadro escorpión hay que destacar la presencia del lateral derecho, Pina, quien fuera capitán durante varias temporadas del Lorca FC en Segunda B y Segunda División A.



Por su parte el UCAM Murcia jugó un amistoso ante el Levante Atlético. Los goles de los universitarios fueron obra de Tropi, ex jugador del Lorca FC en Segunda División A con Curro Torres y Eneko.

En el cuadro universitario, además de Tropi, jugaron Biel Ribas, ex portero del Lorca Deportiva CF y Adán Gurdiel, ex lateral del Lorca FC. Todos ellos, volverán esta temporada al Artés Carrasco para jugar partido de competición oficial.