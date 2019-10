Ramón Marimón en COPE "no quiero perjudicar al club"

Ramón Marimón, central del CF Lorca Deportiva es uno de los jugadores que se marcha del equipo lorquino debido a la situación de impagos que se está viviendo en la entidad blanquiazul.

El central catalán llegó en verano del Palencia Cristo Atlético y "no me esperaba esto. La situación es insostenible con pagos de fianzas, gastos de gasolina para ir a entrenar y gastos diarios. Era esperar a generar más deuda o marcharme, y he cedido por marcharme".

Marimón, Mati Ratón y los porteros Adrián y Guille han tomado esa decisión tras una reunión mantenida ayer con Joaquín Flores, ex presidente del club y quien está llevando todas las gestiones para salvar el club y los actuales dirigientes, que dimitirán y dejarán paso a un nuevo grupo inversor.

Los cuatro futbolistas están esperando el reconocimiento de deuda para salir, ya que "no quiero perjudicar al club. Llevan trabajando bien desde hace años y no tienen culpa de nada de lo que está pasando. El renonocimiento de deuda nos lo darán los directivos y no el club".

Marimón, a partir de este momento, quedará libre y buscará otro club donde seguir jugando al fútbol "el futuro de Ramón está en Palamós, ir con la familia, desconectar y buscar un equipo donde poder seguir jugando"