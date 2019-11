La plantilla del CF Lorca Deportiva pide ayuda, "el club está secuestrado"

La plantilla del CF Lorca Deportiva está solicitando ayuda para poder desbloquear la situación de abandono que vive la entidad. Una situación de abandono que ha llevado al club blanquiazul, acumular deudas por importe de unos 150.000 euros, sumando las tres nóminas que se deben a la plantilla y varios gastos relaciones con el día a día, como autocares, limpieza del estadio, restaurantes, hoteles, etc...

Los integrantes del club lorquino han emitido un comunicado pidiendo la salida de la actual Junta Directiva, encabezada por José Manuel Lago Lucio, quien hasta el momento no atiende las llamadas de Joaquín Flores, ex presidente blanquiazul para hacer posible el traspaso de poderes a Hugo Issa, representante de jugadores argentino que le ha dado el visto bueno al empresario lorquino para quedarse con el club.

La negociación, tal y como adelantamos en DXT Cope, quedó cerrada hace dos días, asumiendo el pago de las tres mensualidades que se adeudan y accediendo a una renegociación de los contratos para darle viabilidad al club durante el resto de la temporada.

Issa, pagará una de las tres nóminas que se adeudan en el momento en el que los actuales dueños traspasen el poder del club, algo que no se ha podido hacer ya que no responden a las llamadas de Joaquín Flores.

Por el momento, integrantes de la plantilla facilitaron la viabilidad del club con su salida, caso de Guille, Adriá, Kaká, Mati Ratón y Ramón, todos ellos jugadores que han abandonado el club lorquino, haciendo reconocimiento de deuda, José Antonio Presa "Puskas", quien incluso ha firmado la renuncia de los cuatro años que le restaban al club de la Ciudad del Sol como director deportivo.

Presa ha facilitado la gestión, pero el presidente Lucio bloquea ahora mismo la situación, dejando gran incertidumbre en la plantilla lorquina, ya que en caso de seguir sin solución el problema, podría darse la circunstancia de que Hugo Issa, renuncie a la compra del club y no de viabilidad a la entidad.

Los jugadores del CF Lorca Deportiva han emitido el siguiente comunicado "La directiva actual que no pagó ni un mes y prometió dimitir, no lo ha hecho. Hay personas interesadas en la viabilidad del club, pero hasta que José Manuel Lago Lucio y, directiva no dimita, no pueden acceder a él. El club está "secuestrado".