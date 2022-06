Pedro Reverte termina su relación con el UCAM CF

Pedro Reverte y el UCAM CF han puesto fin a una relación de ocho años. El director deportivo lorquino, estaba a falta de un acuerdo mutuo para dar por cerrado su periplo en el equipo universitario donde ha logrado entre otros éxitos el ascenso a Segunda División.

Reverte, que será presentado próximamente como nuevo director deportivo del Águilas FC, se ha querido despedir de la afición universitaria y del club a través de un comunicado que ha hecho oficial la propia entidad murciana.

El comunicado de despedida es este;

En el fútbol, como en la vida, los ciclos y las etapas comienzan y acaban, y el mío ha llegado a su fin después de 8 años en los que he podido pasar una de las mejores etapas de mi vida a nivel profesional y personal.

Jamás podría haber imaginado cuando en 2014 llegue a este gran club, llevarme tanto cariño y respeto de tantísima gente.

Quiero agradecer al Presidente, Don José Luis Mendoza y su esposa, por haberme tratado con tanto cariño desde que llegué y por su bondad y humanidad infinita, le estaré siempre agradecido, así como a sus hijos José Luis, Samuel y sus 12 hermanos.

A todos los directivos y patrocinadores como Juan Antonio Baños, Manu Heredia, Pablo Rosique, Paco Hernández, Felipe Tomás, etc y especialmente a Juan Nicolás, muchos kilómetros compartidos y horas de conversación. Gracias a todos.

A mis dos compañeros de batalla:

Larry, gracias por estar en todos los momentos, los buenos y los menos buenos, pero siempre apoyándome de manera incondicional.

Chuchi, el día a día contigo ha sido una vitamina constante, me has llenado de alegría y energía positiva, me llevo mucho de ti, te voy a echar mucho de menos.

El fútbol nos debe una, compañeros.

A todos mis compañeros de oficina: Víctor Lafuente, Joaquín Olmos, Fran Vives, Palenzuela, Kike Manzano, Paco Marhuenda, Silvia, José Botella, Alberto Espinosa y Guillermo, daros las gracias por hacer más fácil el día a día. Sin vosotros no habría sido posible conseguir todo lo que hemos logrado en estos años.

Hacer mención especial a Alex Santos y Juanfe Serrano, dos personas que conocí en este largo camino y que ya se han quedado en mi vida para siempre, gracias por vuestra amistad verdadera.

Gracias a todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por el club en estos 8 años, así como a todos los jugadores que han defendido este proyecto todo este tiempo. No me quiero dejar a los coordinadores y técnicos del fútbol base, gracias por vuestro trabajo y compromiso.

Dar las gracias a todos los medios de comunicación por el cariño y respeto mostrado todo este tiempo hacia mi persona.

Por último, y no menos importante, a la afición que cada vez son más y más fieles, GRACIAS de corazón.

Pido disculpas si me dejo a alguien, habéis sido muchos los que habéis estado a mi lado durante todo mi trayectoria en esta gran familia.

Os deseo lo mejor para el nuevo proyecto y ojalá cumpláis con todos los objetivos que os marquéis y pronto podáis estar donde esté gran Club merece.

A partir de ahora seré un seguidor más de la que hasta hoy ha sido mi casa.

Un fuerte abrazo.