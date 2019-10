Walter Pandiani no se podrá sentar en el banquillo del Artés Carrasco en el regreso del equipo lorquino al coliseo blanquiazul. El comité de competición ha sancionado con un partido al técnico uruguayo tras su expulsión ante el Águilas FC el pasado fin de semana.

El técnico deberá seguir a los suyos desde la grada en el partido complicado que jugarán ante el Mazarrón CF mañana sábado a las 17.30 horas y donde introducirá varios cambios en el once inicial.

El técnico charrúa quiere tener metidos en competición a todos sus jugadores y no quiere que relajación en el grupo, que por el momento, está respondiendo positivamente en este inicio de competición situándose en segunda posición y pudiendo dormir en el primer puesto mañana noche, en caso de ganar al cuadro mazarronero.

Algunos de los cambios en el once serán forzados, ya que Nader no podrá jugar al sufrir una fractura de peroné, Balboa sigue su periodo de recuperación y Santino Recine fue expulsado el pasado fin de semana. Bajas obligadas que motivarán cambios en el centro del campo y en la defensa.

Para este partido, Pandiani cuenta con 19 jugadores, ya que Dar Korolev, guardameta ruso que llegó hace unas semanas al equipo lorquino ya tiene la documentación para poder jugar.

Por lo tanto, la lista del técnico uruguayo será la formada por dos de los tres porteros, Piotr, Paco Asensio y Korolev y el resto de jugadores disponibles, Grassi, Duka, Cichero, Jaime, Alcorace, Hugh, Serin, Cambra, Alieu, De Giovanni, Ricardo Oliveira, Pandita, Samuel, Xavi Cencillo, Felipe Acosta y Hamza.

Gabriel Cichero llega a este partido con cuatro cartulinas, por lo que si viera la quinta no podría jugar el próximo fin de semana ante el Huércal Overa.