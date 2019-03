Otra muesca más en el "revólver" de José David

Victoria sufrida para el Águilas FC que se impuso 1-0 ante el Mar Menor gracias a un tanto de José David en el minuto 87. El aguileño suma 15 dianas y se muestra como uno de los delanteros más efectivos del grupo junto a Vaquero, Iker Torre y Artigas.

Gaspar Campillo dispuso de un once formado por la seguridad defensiva, bien armado atrás con Fran, Edu Serrano, Bruno Caballero, Rubén Primo y Rafael Álvarez en la zaga.

José Manuel, Peke, Juan y Perico estuvieron en el centro del campo, y el killer José David en punta de ataque. El encuentro fue muy igualado y el Águilas FC dispuso de varias ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no sería hasta la recta final, cuando el pichichi del equipo aguileño, daría los tres puntos y el triunfo a los de Gaspar Campillo que regresó al banquillo tras cumplir sus ocho partidos de sanción.

Tras esta victoria el cuadro aguileño se coloca en séptima posición con 52 puntos, a cuatro del Lorca FC que marca la cuarta posición y el próximo martes, a las 17.00 horas jugarán ante el CD Cieza en La Arboleja.

Moussa vio la novena cartulina amarilla de la temporada y llegará apercibido de sanción junto a Javi Soto, Fran, Perico, Edu Serrano y Javi Méndez. Si alguno de ellos viera la quinta cartulina este martes, no podrián jugar ante La Unión el próximo domingo en El Rubial.