Mustafá, el número 12

Mustafá Troncoso es el duodécimo fichaje del CF Lorca Deportiva en este mercado de invierno. El extremo izquierdo de Tindouf, llega al club lorquino procedente del UCAM Murcia donde no ha tenido muchas oportunidad, ya que sólo ha disputado 72 minutos de liga.

Ex del Villanovense, Mérida y Marbella entre otros, cuenta con 32 años y será una de las bazas ofensivas para Juan José Asensio lo que resta de curso.

El equipo blanquiazul cuenta en la actualidad con 20 fichas ocupadas, por lo que tiene libre dos fichas en el plantel (dos sub 23) que podrían ser ocupadas si antes de lunes 1 de febrero, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes ya que el 31 es domingo y no es jornada hábil, llegue algo interesante y que mejore lo que hay en el equipo que entrena Juan José Asensio.

El mercado de fichajes cuenta por el momento con 23 movimientos (12 llegadas y 11 salidas).

La plantilla, quedaría formada por el técnico Juan José Asensio que sustituyó a Ibán Urbano y el equipo formado por los porteros, Iván Martínez y Carlos Molina. Defensas, Carlos Garrido, Robert Costa, David Ardil, Emilio Iglesias, Coyette, Sergio Rodríguez y Galiano. Centrocampistas Diego Peláez, Marcos Gondra, Jony Lomas, Britos, Mustafá, Dani Vega, Cellou (tiene ficha del juvenil), Marconato y Serrano. Delanteros, Carrasco, Melgar y Silvente.

Estos 21 jugadores, salvo Sergio Rodríguez que sigue con molestias y los sancionados Emilio Iglesias y Britos, irán convocados para medirse al Real Betis B, partido que se jugará el domingo a las 17.00 horas en el Artés Carrasco.

Asensio contará con 18 futbolistas, por lo que podría incorporar algún jugador del equipo juvenil que este sábado a las 18.00 horas jugará el derbi de Nacional Juvenil contra el Lorca CF Base.

Los jugadores del primer equipo han pasado los test COVID19 y todos han dado resultado negativo, por lo que están aptos para disputar el partido.