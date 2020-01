Movimiento en el Águilas FC

Barrenetxea, Piñero, Edu Serrano y Vicente Meca bajas en el Águilas FC antes de recibir al CF Lorca Deportiva.

El equipo costero ha emitido un comunicado agradeciendo el trabajo de los cuatro futbolistas.

Edu Serrano se marcha tras varias temporadas en el equipo aguileño y Javi Piñero, cuelga las botas. Por su parte Íñigo Barrenetxea, haciendo uso de una de las cláusulas de su contrato, abandonará el Águilas F.C. en busca de recalar en un club de superior categoría o que dispute play-off y el ex jugador del Lorca CF Base DH Vicente Meca, por motivos personales, ha pedido al club salir cedido, ya que cuenta con 2 años de contrato.

El centrocampista vasco Iñigo Barrenetxea ha sido ofrecido al Atlético Pulpileño y al CF Lorca Deportiva, equipo este último que está estudiando la incorporación del centrocampista vasco, que el curso pasado estuvo en el Lorca FC. La directiva del equipo blanquiazul podría reforzar la zona del centro del campo, ya que Cifu y Robles están haciendo labores de centrales ante la ausencia de jugadores en esa posición central de la zaga.

Según el comunicado de la directiva del Águilas se " trabaja en la incorporación de nuevos efectivos, y se ha puesto en contacto con varios jugadores importantes, pero debido a la delicada situación que atraviesa el club, han declinado la oferta."

Además de estas bajas, Rubén Primo sancionado y Bruno Caballero lesionado, bajas ante los lorquinos.

También podemos destacar que el equipo costero estaría muy interesado en Xavi Pons, jugador que podría recalar en las próximas horas en el equipo de Paco Lorca, quien ya lo tuviera en el Lorca CF Base de División de Honor el curso pasado. El centrocampista catalán fue uno de los destacados dentro de la gran temporada que realizó el equipo lorquino en su debut en la máxima competición nacional.