"Más moral que el Alcoyano"

El CD Alcoyano ha logrado la machada de la temporada al eliminar en tercera ronda de Copa del Rey al Real Madrid, equipo que ha perdido dos títulos en una semana. El cuadro de Zidane, que queda muy tocado tras este partido, ha dicho adiós a la Supercopa de España y Copa del Rey, mientras que en Liga anda dubitativo a muchos puntos de distancia del Atlético de Madrid.

El encuentro en el Collao fue de menos a más para los locales, que comenzaron nerviosos el partido y terminaron "bailando" a todo un Real Madrid.

En el minuto 44, Militao adelantó a los madridistas que se fueron al descanso con el 0-1 en el marcador.

Conforme fueron pasando los minutos, el equipo local fue sintiéndose más cómodo hasta que tomó el mando del partido, generando contras peligrosas sobre el marco de Lunin y ante un unidad B, muy paupérrima en los madridistas. El colegiado lorquino José María Sánchez Martínez,no señaló un penalti cometido sobre Militao que pudo ser definitivo. El trencilla no vio el fuerte golpe de un defensor del Alcoyano sobre el jugador brasileño del Madrid y ante la ausencia de VAR en esta eliminatoria la jugada quedó en el limbo. Bien es cierto, que aunque fue un fallo importante del colegiado adscrito al comité de la FFRM no fue determinante para la derrota de los blancos.

El 1-1 llegó por mediación de Solbes tras un saque de esquina en la recta final del encuentro, y en la prórroga con uno menos los locales, perforaron a la contra la portería de Lunin por medio de Juanan y en una jugada donde participó, Diakité, ex jugador del CF Lorca Deportiva.

También participó en el partido Jona, jugador que durante su etapa de juvenil se formó en el Lorca Deportiva CF de Manuel Muñoz Carrillo y con Joaquín Vigueras de DT.

El protagonista de la noche también fue un viejo conocido de la comarca, el ex guardameta del Águilas CF José Juan, evitó con sus intervenciones que llegara algún gol más del Real Madrid.

Tras eliminar al Huesca y el cuadro de la capital de España, en el Collao, esperan otro "coco" para seguir soñando.