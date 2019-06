Maria José Reinaldos, nueva presidenta del Lorca Féminas.

Maria José Reinaldos se ha convertido en nueva presidente del Brócoli Mecánico Lorca Féminas. La que fuera vicepresidenta del equipo femenino lorquino ocupará el lugar que deja Maite Martínez tras su salida a la vida política. Reinaldos, quien ha colaborado de forma activa desde el inicio del club, se hace con las riendas de Lorca Féminas pero no trabajará en solitario. Su junta directiva, que fue aprobada anoche, queda conformada por Maria Laura Vallejo como vicepresidenta, Juana Mari Munuera tesorera, Inma Navarro secretaria y Angeles León como vocal.

La nueva presidenta ya está trabajando en la confección de la plantilla que no tendrá grandes cambios con respecto a este temporada, de hecho, sólo se van a producir tres salidas, Carla Cotada y Anabel, y una tercera integrante de la plantilla que se dará a conocer más adelante. El resto del plantel, ha sido renovado y se están perfilando varios fichajes. Por el momento hay cuatro caras nuevas que serán presentadas a partir del 30 de junio, cuando termine la actual temporada y queden desvinculadas de sus actuales equipos.

La encargada de la parcela deportiva será la lorquina Eli, que regresa a la dirección deportiva tras dos años en los que ha trabajado Charlie López junto a la ex entrenadora Alicia Burillo.

Eli está perfilando la plantilla y el nuevo entrenador, con el que se está hablando y se espera cerrar su fichaje en cuestión de un par de semanas.

Blasa Ruiz, ahora mismo volcada en sus estudios, será otra pieza clave en la estructura deportiva de la entidad, ya que cuando finalice las oposiciones a magisterio que está preparando, se incorporará como coordinadora deportiva de las bases. Ruiz, conoce perfectamente la forma de trabajar de las bases, al ser el alma mater del equipo y jugadora que ha estado vinculada al club desde su fundación.



El equipo femenino entrenará esta semana y la próxima, con la mente puesta en la Levante Cup que se desarrollará en Vera. El Lorca Féminas es actualmente subcampeón de este torneo al perder el curso pasado ante al CD Juan Grande de Las Palmas de Gran Canaria.

Martes y jueves de esta semana se llevarán a cabo entrenamientos en el Mundial 82 bajo la dirección de Jero Moya, técnico del filial y quien conformará un equipo de jugadoras del primer equipo y del filial con el objetivo de alcanzar una vez más la final.