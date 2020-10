El Ludogorets de Higinio se medirá al Tottenham de Bale, Reguilón y Mourinho

El Ludogorets de Bulgaria se enfrentará en la fase de grupos de la Europa League al Tottenham de Mourinho, Bale y Reguilón, tras el sorteo celebrado esta mañana. El actual líder de la liga búlgara cuenta en sus filas con el delantero murciano Higinio Martín, ex jugador del Lorca FC. Natural de Calasparra, Higinio llegó al Brócoli Mecánico en la temporada 14/15 tras despuntar con el filial del Real Murcia CF.

En el equipo de Camos, jugó sólo nueve partidos y anotó tres goles. Esa temporada, el equipo lorquino, tras rozar el ascenso a Segunda División A del fútbol español, estuvo luchando por no descender con una plantilla con jugadores como Pau Franch, Antonio Pino, Jaime Paredes, Raúl Moreno o Sergio Castillo. La llegada en el mercado invernal de jugadores como Pardo, Alex Bernal y Jafar, permitió la salvación de los blanquiazules.

Tras esa tempororada en el cuadro blanquiazul Higinio fichó por el UCAM Murcia, logrando con los universitarios el ascenso a Segunda A, donde llegó a jugar con el Numancia durante tres temporadas, marcando en esta última diez goles.

En verano, aceptó la oferta del Ludogorets de Bulgaria, equipo que actualmente es líder del campeonato nacional tras siete partidos disputados.

El equipo búlgaro ha quedado encuadrado en el grupo J, junto a Tottenham, Lask y Amberes.



En esta competición hay tres representantes españoles, el Granada CF que debuta en Europa y ha quedado encuadrado en el grupo E, junto a PSV, Paok de Salónica y Omonia de Nicosia, el Villarreal de Unai Emery (ex técnico del Lorca Deportiva CF) que se medirá al Qarabag, Maccabi Tel Aviv y Sivasspor de Turquía y la Real Sociedad que jugará ante el Nápoles, AZ Alkmaard y Rijeka.