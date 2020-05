Los playoff expréss se disputarán entre el 18 y 26 de julio

La RFEF ya ha notificado las fechas en la que se disputará el playoff expréss de ascenso a Segunda División A y Segunda División B. Concretamente se disputarán las eliminatorias entre el 18 y el 26 de julio, siguiendo un calendario marcado y establecido.

De esta forma, el primer partido de playoff expréss se jugará el sábado 18 de julio y el segundo un día después.

Los dos vencedores, lucharán por la plaza en Segunda B en la final que se jugará el sábado 25 de julio. En el caso de la FFRM, el playoff se disputará en Pinatar Arena entre el CF Lorca Deportiva, Mazarrón CF, Atlético Pulpileño y Mar Menor.

En caso de que el CF Lorca Deportiva no acceda a la categoría de bronce en este playoff, al quedar como primero de grupo, podrá acceder a Segunda B por medio de la disputa de una Fase Adicional que se celebrará entre el 1 y el 9 de agosto, donde estarán en juego dos plazas, para completar el grupo de 20 equipos.

La RFEF ha notificado a los clubes que deberán confirmar su presencia en los playoff antes del 4 de junio a las 14.00 horas. En el caso de que un equipo no quiera jugar el playoff., deberá notificarlo y no será sancionado, pero una vez que indique que juega la fase final, no podrá renunciar a ella y en caso de hacerlo tendría una sanción económica.

En el playoff de Segunda División B a la Liga SmartBank, el sorteo de los emparejamientos se celebrará el 8 de junio. El FC Cartagena se enfrentará al Atlético Baleares, CD Castellón o UD Logroñés. Además el Yeclano Deportivo, cuarto clasificado del grupo IV se podrá enfrentar al FC Barcelona B, Cultural y Deportiva Leonesa o Ibiza.

En el playoff de Segunda B a Segunda A no podrán renunciar los equipos al playoff, mientras que en el de Tercera a Segunda División B sí podrán hacerlo. En ese caso, si renuncia un club, pasa a la final el mejor clasificado, y los otros dos juegan semifinales. Si renuncian dos, los otros dos juegan la final y si renuncian tres , sube el que no renunció a jugar directamente.

Este playoff sólo podrán jugarlo los jugadores que estuvieran inscritos en los equipos, antes de la suspensión de la competición.

Los equipos, tal y como indicábamos el pasado sábado ya podrán entrenar de forma individual. Los entrenamientos por grupos no serán antes del 1 de junio y los totales no antes del 15 de junio. Todos los equipos participantes, deberán seguir este proceso de forma simultánea.

PROTOCOLO ACTUACIÓN

Todos los clubes deberían acreditar las siguientes medidas de prevención y control de la salud:

o El día previo al inicio de los entrenamientos medios con grupo, los jugadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas y resto del personal del equipo, deberían haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con el COVID 19, tales como fiebre, mialgia, astenia, dificultad respiratoria, tos, disnea, mialgias, pérdida del sentido del gusto y olfato, diarrea, cansancio y, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberían realizar un primer Test serológico (Ig G e Ig M) (preferentemente entre el 1 y el 5 de junio).

En el caso de que un jugador o miembro del staff resulte positivo, con Ig M alta, no le estará permitido iniciar los entrenamientos en grupo, deberá hacer aislamiento y ponerse en manos de las Autoridades Sanitarias y seguir el protocolo establecido para el COVID19. El resto de jugadores y staff podrán incorporarse a los entrenamientos con las medidas de seguridad recogidas en el Protocolo.

o Si el Club hubiera iniciado los entrenamientos en grupo con anterioridad a la publicación de esta Circular podrá acreditar que ya adoptó unas medidas de control y prevención de naturaleza similar al inicio de los entrenamientos y, en todo caso, debería realizar, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un Test serológico (Ig G e Ig M) a todos sus jugadores, cuerpo técnico y staff con licencia deportiva en la semana del 1 al 5 de junio. Todos los miembros del equipo con test positivo de Ig M alta deberán dejar de entrenar.

o El día antes del primer partido oficial que daba disputar cada uno de los equipos y con la finalidad de proveer las máximas condiciones de salud posible para todos los participantes en la competición tanto los jugadores como los miembros del staff con licencia federativa deberían pasar, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un Segundo Test serológico (Ig G e Ig M).

No podrán disputar el partido o formar parte del encuentro los jugadores, técnicos y miembros del staff con licencia federativa que tuvieran un test positivo de Ig M alta.

- Dichos controles serán, también, extensibles a los árbitros que deban arbitrar en estas fases de play-off en cada uno de los territorios respectivos.

- La RFEF ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para, si las Autoridades Sanitarias o Deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran y si los proveedores de este tipo de materiales entregan los test en tiempo y forma, poder realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todos los miembros de los equipos con licencia federativa. Los equipos deberán ponerse en contacto con la Mutualidad para fijar las fechas y las horas de los controles.

En el siguiente enlace, se adjunta la circular de la RFEF

http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/circulares/circular_68.pdf