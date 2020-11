Desde este fin de semana los clubes de Segunda B, Tercera División, División de Honor, Juvenil Nacional, Primera Femenina, Segunda Femenina y Primera Nacional Femenina están obligados a pasar cada quince días los test COVID19 para detectar posibles casos positivos de Coronavirus.

Se trata del Protocolo Reforzado que la RFEF ha puesto en marcha para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021).

La RFEF remitió al Consejo Superior de Deportes una nueva versión del Protocolo Reforzado adaptado a la nueva realidad competicional. La versión actualizada del Protocolo Reforzado incluye una serie de modificaciones las cuales fueron avanzadas a título informativo mediante la publicación de la Circular nº 22, cuya aplicación y vigencia se produce desde el día de la fecha en todas las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional.

En consecuencia, la RFEF pone en conocimiento de todas las Federaciones de ámbito autonómico, clubes, futbolistas, técnicos y auxiliares, árbitros y árbitros asistentes, y de los restantes miembros integrados en la RFEF, la obligación de respetar y cumplir, con carácter obligatorio, el contenido del citado Protocolo Reforzado en su versión actualizada, así como procurar atender todas las recomendaciones que se formulan en el mismo.

Por lo tanto desde esta semana los equipos de la comarca del Guadalentín deben hacerse 48 o 72 horas antes del comienzo de los partidos de este fin de semana los test que han sido proporcionados por la Federación Murciana de Fútbol.

En el caso de CF LORCA DEPORTIVA al no tener competición por descanso, no estará obligado a someterse a esos test, pero sí "TODOS" los equipos de Tercera División. El LORCA FC se someterá a los test el próximo viernes por la mañana, antes del entrenamiento que se llevará a cabo en el anexo al Artés Carrasco, mientras que el ÁGUILAS FC ya los tiene en su poder y se realizarán entre miércoles y jueves.

En el caso de División de Honor, el LORCA CF BASE se someterá a las pruebas PCR el viernes de 16.00 a 18.00 horas mientras que el JUVENIL NACIONAL se someterá a las pruebas de 18.00 a 20.00 horas, ambos clubes en la Sala Antidoping del Artés Carrasco.

Los chicos del juvenil nacional del CANTERA LORCA DEPORTIVA se están sometiendo a esas pruebas durante estos días, así como el resto de equipos que componen el GRUPO X donde también se encuentra el ACREF ÁGUILAS.

Por último, en categoría femenina tenemos que destacar que las chicas del BRÓCOLI MECÁNICO LORCA FÉMINAS se someterán a las pruebas PCR este miércoles en el Mundial 82 Francisco Lomas