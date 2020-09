"Lorcura" en el CF Lorca Deportiva

El miércoles 23 es la fecha elegida por el presidente del club, Hugo Issa, para lanzar la campaña de abonos del CF Lorca Deportiva. Una campaña que estará marcada por el toque a la fibra sensible de los seguidores del conjunto blanquiazul, ya que debido a la pandemia, y ante la situación compleja de COVID19 que se está viviendo en Lorca, en la Región y en el país, no será posible la presencia de público en las gradas del Artés para ver los encuentros.

"Lorcura" es como se ha denominado esta iniciativa que llevará por slogan "Apoya a nuestros guerreros". Desde las redes sociales oficiales del club solicitan que "cada lorquino pueda llevar la bandera de la ciudad a los más alto del mundo del fútbol"



En el apartado deportivo destacar que el equipo sigue preparando el partido ante el Águilas FC que se jugará este miércoles a las 19.00 horas en el Artés Carrasco a puerta cerrada. Esta cita se puede considerar como el "Trofeo Playa y Sol" que no se pudo disputar el pasado 15 de agosto debido a la pandemia, pero en circunstancias diferentes, como será la ausencia de público y en Lorca.

Tras ese partido, los de Ibán Urbano volverán al trabajo el jueves a las 9.30 horas en el Mundial 82, antes de afrontar el tercer partido de pretemporada, que se disputará el sábado 26 de septiembre a las 19.00 horas ante el Orihuela CF también en el Artés Carrasco.