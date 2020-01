El Lorca FC remonta y deja escapar dos puntos en los últimos minutos

El Lorca FC empató 2-2 ante Churra en el partido de la jornada 21 disputado en el Artés Carrasco. Segundo partido de los lorquinos sin entrenador y donde la aplicación volvió a ser la protagonista. Javier Pelayo no estuvo convocado pero si el nuevo fichaje, Yassin Mohamed que estuvo en el banquillo no contó con minutos en su primer partido y el once inicial fue muy parecido al de hace una semana en El Palmar.

Piotr estuvo bajo palos con cuatro defensas, Alieu, Alcorace, Samu y Recino. En el centro del campo estuvo Juan Nellar que fue expulsado en el minuto 15 por doble amarilla, Felipe Acosta, De Giovanni y Cambra. De mediapunta estuvo Balboa y en punta de ataque Pandita que marcó su tercer gol en dos jornadas.

Partido igualado hasta el minuto 44 cuando Matías adelantó a los murcianos. Un minuto antes de llegar el descanso, algo que no influyó en el cuadro lorquino ya que Pandita lograría la igualada en el primer minuto del segundo tiempo.

De Giovanni en el minuto 70 haría el 2-1 y lograría remontar para los blanquiazules, pero en el minuto 85, tras el saque de un córner, Chino puso el 2-2 definitivo.

Segundo partido sin técnico del Lorca CF, segundo partido sin perder, aunque las diferencias con los puestos altos pueden ampliarse.

El próximo fin de semana, el equipo blanquiazul cerrará la llegada de un entrenador y viajará a Murcia para medirse al Real Murcia Imperial, un encuentro en el que no estará Juan Nellar.