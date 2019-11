El Lorca FC quiere a Axel Pandiani

El Lorca FC sigue peinando el mercado de jugadores para darle un plus de calidad a la plantilla y encontrar un bloque que logre la mayor competitividad posible dentro del grupo XIII en Tercera División.

Mucho ha cambiado el grupo de trabajo de Walter Pandiani desde que se hiciera cargo del equipo este verano, dando salida a jugadores que no tenían el perfil deseado e incorporando jugadores con experiencia.



El último moviento realizado en el plantel lorquino ha sido la salida de Ricardo Oliveira, delantero portugués que no ha aportado lo deseado tras jugar pocos minutos y marcar un sólo gol, ante Churra en la derrota 2-1.

Además de la salida de Oliveira se han producido la entrada de Xavi Cencillo, que llegó cedido procedente del Atlético Malagueño y hasta el momento ha jugado 360 minutos marcando un gol y se ha logrado el tránsfer de Dar Korolev, el portero ruso que ha entrado en una convocatoria y de Felipe Acosta, un hombre que está siendo importante desde que debutó ante el Águilas FC y que lo ha jugado todo desde entonces, 450 minutos, anotando un gol ante el Olímpico de Totana.

Con la lesión de Nader, curiosamente ha llegado la racha más irregular de los blanquiazules, que acumulan en los últimos cinco partidos, dos empates, dos derrotas y una sóla victoria.



Walter Pandiani quiere reforzar esa zona del centro del campo y el elegido es su hijo Axel Pandiani, que juega en el Hospitalet, equipo líder del grupo V de Tercera División. Centrocampista ofensivo de 19 años, con buen manejo de balón y que puede aportar velocidad y definición en los últimos metros cara marco rival.

El cuerpo técnico está estudiando la incorporación de Axel en los próximos días, negociando con el club catalán una posible cesión, aunque no se descarta que pueda rescindir el contrato.

En los próximos día se podría cerrar la incorporación del hijo pequeño del técnico uruguayo. Ademas de Axel, Pandiani también cuenta con otro hijo, Jorge Nicolás Pandiani que juega de central en el Real Avilés, equipo del grupo II de Tercera División donde ha disputado hasta la fecha once partidos.