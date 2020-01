El Lorca FC no se presenta al juicio de José Antonio Sansegundo "Lajarín"

José Antonio Sansegundo "Laja", ex utillero del Lorca FC sigue pidiendo lo que le corresponde y lo que es suyo. El que fuera empleado del material del Lorca FC durante cinco temporadas, desde la campaña 2013/2014 cuando llegó a La Hoya Lorca CF de la mano de Manolo Molina y Luís Jiménez Moya ha denunciado al equipo blanquiazul por no abonar la última nómina de la temporada 17/18, momento en el que Xu Genbao dejó el club y lo adquirió Roberto Torres, empresario madrileño que es el actual propietario de la entidad lorquina.

Lajarín ha estado en contacto con el presidente del Lorca FC en varias ocasiones, pero según el ex utillero "no sabía ni quien era y me indicó que el mes me lo tenía que pagar Xu Genbao".

A raíz de ese momento, José Antonio Sansegundo denunció al club, que no se ha presentado en ninguno de los actos que se han llevado a cabo. Hace varios meses se produjo el acto de conciliación, "allí no aperecio nadie, y ya quedó todo para que se celebrara el juicio".

Un juicio que se ha llevado a cabo esta mañana en la Sala de de Social número 1 de la Ciudad de la Justicia de Murcia y donde tampoco han aparecido nadie del Lorca FC, equipo que se encentra inmerso en un proceso concursal.

Tras la no presentación a este juicio de ningun representante del Lorca FC, queda visto para la sentencia, que a priori, obligará al equipo lorquino a pagar los 900 euros que le corresponde al ex utillero.