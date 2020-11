El Lorca Féminas pasa los test COVID19

La RFEF y AFE por medio de la FFRM ya está realizando los test COVID19 a todos los equipos que este fin de semana tienen competición a nivel nacional. Cada quince días, será obligatorio pasar estas pruebas PCR y sus resultados deberán trasladarse a la Federación Murciana y reflejarse en el acta de cada partido, para que los clubes no sean sancionados.

El Lorca Féminas ha sido uno de los equipos que se ha sometido a las pruebas siendo el resultado de todas las jugadoras "APTO". Las integrantes del equipo lorquino se sometieron a los test antes del entrenamiento para preparar el partido contra el Valencia Féminas C y el resultado fue de "NEGATIVO" para todas las integrantes.

De esa forma, Fernando Fernández, podrá contar con todas las jugadoras para medirse al filial valenciano este sábado a las 16.30 horas en el Mundial 82 Francisco Lomas, un partido donde deberán sumar su primera victoria de la temporada si no quieren verse metidas en la parte baja de la clasificación a las primeras de cambio.