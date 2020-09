El Lorca Féminas jugará tres amistosos antes de empezar la liga ante el CAP Ciudad de Murcia.

El Brócoli Mecánico Lorca Féminas ya conoce el calendario de Liga en Primera División Nacional, Grupo VII que arrancará el próximo 18 de octubre. En esta categoría no habrá subgrupos, ya que todo el territorio nacional está dividido en grupos por proximidad geográfica. En total serán 15 equipos dentro del grupo VII donde estarán inmersos los conjuntos murcianos, manchegos y del levante español.

De esta forma, el equipo lorquino será uno de los cuatro murcianos del grupo junto al Real Murcia, CAP Ciudad y SMX Athletic.

Además dentro del grupo están los equipos manchegos del Albacete Femenino y Fundación Albacete y los valencianos, Maritim, Mislata, Elche, Villarreal, Plaza de Argel, Valencia C, Atlético Aspe, Levante C y Discóbolo La Torre.



La liga comenzará el 18 de octubre en Murcia ante el CAP Ciudad de Murcia y en la segunda jornada descansarán las lorquinas. En la tercera jornada se medirán ante Fundación Albacete Femenino "B" el 1 de noviembre en el Mundial 82.

La primera vuelta finalizará el 7 de febrero, y la competición la cerrará el cuadro lorquino, jugando en tierras manchegas ante el Albacete Femenino B.

El equipo blanquiazul tendrá como objetivo el salto de categoría y buscar el ascenso a la Liga Reto Iberdrola que se resiste en los dos últimos años. La plantilla se ha reforzado con la llegada de la extremo, internacional con España sub 16 e integrante de la selección murciana, Mireya Zafra y ya están cerrados los primeros amistosos.

El miércoles 30 se medirán ante el Roquetas en tierras almerienses, el 2 de octubre se jugará ante la UD Almería B y el domingo 4 ante el Alhama Féminas, todos los partidos lejos de la Ciudad del Sol y con horario pendiente de cerrar.