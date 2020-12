El Lorca FC está pendiente de documentación para recibir la ayuda de la RFEF

La RFEF ha emitido un comunicado a los clubes de Segunda División B y Tercera División en el que se desgrana las ayudas aprobadas para la temporada 20/21 y que serán ingresadas en la cuenta de los equipos adheridos al Programa Impulso 23, puesto en marcha por el máximo estamento española para dotar de mejores medios y de las mayores facilidades a los clubes que participen en las competiciones oficiales del máximo nivel del fútbol aficionado en España.

Para poder ser beneficiarios de estas ayudas, debían estar al día de una serie de requisitos como ser una SAD o estar debidamente afiliados a la RFEF, poner a disposición de la RFEF la documentación justificativa para la verificación de los requisitos, estar al corriente de pago y de sus obligaciones frente a la Agencia Tributaria Estatal, Hacienda Local y Tesorería de la Seguridad Social, así como no adeudar cantidades a la RFEF, ni a la federación autonómica y/o territorial.

También se exige no tener embargos o cualquier otro requerimiento judicial o administrativo que impida la transferencia de fondos de la Real Federación Española de Fútbol.

El caso, es que bajo esas premisas, el Lorca FC SAD, hasta el 12 de noviembre en concurso de acreedores voluntario y con deudas con varios estamentos, aún no ha recibido el "O.K" de la RFEF por falta de documentación, por lo que corre peligro de no ser ingresada esta ayuda en las débiles arcas lorquinas.

En el caso de los clubes de Tercera División, la ayuda es de 35.000 euros más 1.900 euros de desplazamientos. Esas cifras están aprobadas para los clubes del grupo XIII entre los que se encuentra el Águilas FC, Olímpico de Totana, Huércal Overa, Mazarrón FC y Atlético Pulpileño, aunque este último club también ingresará una cantidad en concepto de participación en la primera ronda de Copa del Rey.

Misma circunstancia tiene el Real Murcia, que aún no tiene el visto bueno de la RFEF, ya que considera que está pendiente del certificado de estar al corriente de pago con la AEAT y trámites administrativos para ingresar, 63.450 euros de ayuda, 5.000 de desplazamientos y 40.000 euros de incentivo base.



Quien si tiene la luz verde para el ingreso en sus cuentas es el CF Lorca Deportiva, que ingresará 63.450 euros, más un porcentaje en concepto de gastos de kilómetros e incentivo base. El club lorquino también ingresará una cantidad fija, por su presencia en la primera ronda de COPA DEL REY, valorada en unos 20.000 euros aproximadamente.