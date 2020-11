El CF Lorca Deportiva trabaja para que su afición pueda regresar al Artés Carrasco.

El CF Lorca Deportiva está trabajando para que en la medida de lo posible, el próximo domingo a las 12.00 horas, la afición blanquiazul pueda arropar a los suyos en el trascendental partido contra el Granada B que se jugará en el Artés Carrasco. El equipo de Ibán Urbano llega a esta cita como colista del grupo, empatado a tres puntos con el Yeclano Deportivo.

Después de seis jornadas, los lorquinos no saben lo que es ganar, y el partido ante el filial nazarí es vital, para que antes de cerrar el 2020 llegue esa victoria importante que permitat agarrarse a la zona tranquila de la clasificación que ahora mismo está a cinco puntos, ya que el Córdoba CF es séptimo con ocho puntos.

El equipo lorquino ha merecido más suerte en partidos como el Ejido 2012, Yeclano Deportivo o el Real Murcia donde mereció la victoria.

Un factor importante para revertir esa situación es el apoyo desde la grada y Hugo Issa es conocer de esa circunstancia. Por ese motivo, tras conocer que el Gobierno autonómico ha dado el visto bueno a la entrada de público a los estadios de la Región de Murcia, se está trabajando en el borrador de protocolo COVID19 que tiene que aprobar la dirección general de deportes antes del próximo domingo.

Según la publicación en el BORM, dependiendo de la incidencia de la pandemía en cada municipio, el aforo de las instalaciones municipales irá variando. En Lorca, ahora mismo la incidencia es alta, por lo que se podrá dar cabida al 50% del aforo del Artés Carrasco.

El CF Lorca Deportiva es quien decide que sectores abrir del coliseo lorquino, ya que deberá de correr con los gastos de mantenimiento, limpieza y seguridad de las zonas que ponga a disposición de sus seguidores. Si el club lorquino decide abrir sólo la Tribuna Principal, esta tiene un aforo de 3.500 espectadores, por lo que el 50% sería de 1.750 butacas. El público deberá acceder al recinto deportivo, por puertas determinadas para cada uno de los sectores, pasar control de temperatura (no más de 37,5º), con mascarilla obligatoria, usar gel hidroalcohólico, no ingerir alimentos (sólo agua y las cantinas estarán cerradas) y no moverse de su asiento, ya que sólo está permitido ocupar un asiento cada dos. Estaríamos hablando de un aforo final de unas 900 personas, cifra que se considera suficiente ya que el número de abonados al club blanquiazul ahora mismo no supera el millar de seguidores.

En todas esas cuestiones está trabajando la directiva del club y dará a conocer la decisión final antes del próximo viernes. Este partido contra el Granada B será el último en casa en el año 2020 ya que cerrará el año en Sevilla contra el filial hispalense el 13 de diciembre y el partido de Copa contra el CD Numancia se jugará en los Pajaritos el 15, 16 o 17 de diciembre.